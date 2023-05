Filtra presunto audio de profesor refiriéndose a la muerte de perros en Universidad del Alba

Este viernes, luego que estudiantes de la Universidad del Alba protestaran en las dependencias de la casa de estudio por la desaparición y posible muerte de dos perros, que eran considerados mascotas del establecimiento en La Serena, se filtró un presunto audio de un profesor, refiriéndose a la muerte de los animales.

En concreto, los alumnos de la carrera de medicina veterinaria y de otras carreras, acusan la repentina desaparición de “Negrita” y “Llorón”, dos perros comunitarios que vivían en el sector, esto, luego que aparecieran dos cadáveres de canes, supuestamente donados para fines de estudio, con las mismas características de los animales extraviados.

“Me enteré de todo al final”

En esa línea, de acuerdo al medio local, Prensa Cuarta Región, esta jornada se habría filtrado un audio de un docente de veterinaria de la Universidad Del Alba, en el cual afirma que “gracias a estos los alumnos (que protestaron) tendrán que aprender con dibujitos y muñequitos”.

“Escándalos que están armando, quienes hacen protestas (…) me enteré de todo al final, sé que era para callado. La consecuencia va a ser, quizás, para el próximo semestre, comprar muñequitos, como lo hacen en la medicina humana: ¿no quieren trabajar con cadáveres? entonces trabajan con muñequitos, con dibujos, disertaciones, esas cosas que a ustedes no les gusta hacer”, expone el supuesto docente de la casa de estudios.

“Me reclaman por los olores, y esta parte yo la entiendo también. A mí me molesta, pero yo no reclamo. A mí me molesta, me arde, lagrimeo, toda la cosa. Como yo soy el que más habla, entonces me afecta la faringe, me duele, pero yo me quedo tranquilo. Yo sé que la formalina es cancerígena, y algún día me dará cáncer, me voy a morir por culpa de eso, pero qué le vamos a hacer”, cierra el audio.

Investigación y querella

En tanto, este mismo viernes, a través de un comunicado, la Universidad del Alba reiteró su “rechazo y repudio ante los gravísimos hechos denunciados en sede La Serena”, exponiendo que “lo ocurrido con Negri y Llorón nos duele, indigna y remece como comunidad”.

Ante ello, la casa de estudios anunció “una investigación interna con un plazo perentorio de 72 horas, para tomar las acciones sancionatorias correspondientes en el más breve lapso, así como para apoyar el trabajo de la Justicia”, indagación que estará en manos del abogado Valentín Volta Valencia, vicerrector de la sede de Antofagasta.

Asimismo, la universidad confirmó que ya “redactó la querella para entregarla en el Juzgado de Garantía de La Serena, con el fin de perseguir a todos quienes resulten responsables de estos deleznables hechos, sin importar quiénes sean o el rango que tengan estas personas”.