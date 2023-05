De un tiempo a esta parte, Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá y persecutor preferente para el desbaratamiento del crimen organizado en el norte, contabiliza tres grandes golpes contra su objetivo nominado “Tren de Aragua”, una organización criminal internacional con base en Venezuela que poco a poco ha ido instalándose en Chile: el primero de los golpes ocurrió en marzo de 2022; el segundo, en enero pasado; y el tercero, el miércoles 17 de mayo, con la detención de “La China”, la cabecilla de la organización. “Desde el primer minuto que dimos con la existencia de esta organización (un año y medio), nosotros no hemos dejado de investigarla, ni su asentamiento”, dijo la mañana de este miércoles, en conversación con ADN Hoy.

Luego, detalló: “Muchos llevaban años en Chile y nosotros no sabíamos de su existencia, hasta que se fueron delatando”.

Pero hubo algo que Arancibia destacó en este último operativo y que dio cuenta de cierto interés del Tren en Chile: “En esta descubrimos toda una línea de negocios, que había significado la compra de dos buses, de dos pisos, igual que los interurbanos, y con los cuales traficaban personas y trasladaban drogas. Se encontraron más de 140 kilos de drogas en el bus, más las personas que estaban siendo trasladadas. El golpe al patrimonio fue importante”.

“La idea de ellos es asentarse acá. La situación es distinta y tenemos que acostumbrarnos un poco a ellos”, resumió.

La presión, además, ha traído una clase de comportamiento que apunta a ser amenazante, pero que no es vinculante: “Mucha gente se atribuye ser del Tren de Aragua, pero no es así: de los últimos 11 detenidos, solo seis tienen vinculación directa con el Tren de Aragua; otros fueron utilizados en el momento (…) En el golpe que dimos, no solo se detuvo al bus, interceptado en La Serena; podría haber caído el chofer, pero pudimos identificar a dos pasajeros que custodiaban la mercadería, por decirlo así. Pero al mismo tiempo hicimos 11 allanamientos en Santiago, donde sabíamos de antemano que había cosas relacionadas al caso. Ahí se encontró más drogas, además de un par de personajes que eran buscados hace mucho tiempo”.

¿Cómo ve el Tren de Aragua internacional estos bastones de ciego en Chile? “Tenemos antecedentes que desde afuera se preguntan cómo los pillaron. Hay gente desde afuera preocupada de los golpes que damos acá. Hay gente a cargo de negocios, como la trata de personas, la prostitución, el tráfico de migrantes, de drogas, de armas. Esto va derivando a negocios de fachada: en la operación de enero de 2023 pudimos desbaratar negocios como restaurantes que pertenecían a esta organización. Sabemos de otras áreas de negocio importante, además del local y los buses, que muestran intenciones de asentarse”, precisó Arancibia.

Frontera

Otro de los puntos destacados por el fiscal regional es una suerte de “descubrimiento” de la frontera de Chile con Bolivia:

“Con lo de la inmigración masiva, se descubrió la existencia, el valor y las características de nuestra frontera con Bolivia. Antes era conocido por contrabandistas; ahora, a raíz de esta inmigración masiva, organizaciones internacionales se dieron cuenta que teníamos a uno de los principales productores de droga a un lado, y otro país con ventajas económicas (Chile)… El primer negocio que hicieron fue el control irregular de las fronteras: quién pasa, quién no, los obligaban a llevar cosas o lo que sea. Fue el primer negocio del que se dieron cuenta y por las características geográficas, es imposible controlarla como quisiéramos. Es un lugar muy beneficioso para la criminalidad. Eso no se va a poder parar, ya fue descubierto”.

Con todo, cree que la circulación de armas (de contrabando, sobre todo) ha incidido en la alta tasa de homicidios en la región, que es la más alta del país. En suma, el crimen internacional hace alianzas con el nacional: “No les podría decir con nombre y apellido, pero hay otras bandas: la ‘Mafia del Norte’, que son solamente violencias. El Tren de Aragua es una especie de corporación, de gran empresa, que usa la violencia sin problemas cuando no se cumplen sus reglas. No es que anden secuestrando o matando porque sí, sino cuando no se cumplen las órdenes que se han dado”.