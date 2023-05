Patricia Muñoz por elección de sucesor frente a la Defensoría de la Niñez: “Parece estar más centrado en política y no en los derechos de niños”

La Defensoría de la Niñez se encuentra en un momento de cambios, ya que a dos semanas de que su actual titular, Patricia Muñoz, deje el cargo, aún no existe un candidato o candidata clara para asumir el puesto, de entre los 12 postulantes.

Bajo este contexto, este jueves, País ADN conversó con la defensora de la Niñez, quien afirmó estar preocupada con el avance del proceso de elección, ya que a su mirada, este ha estado más centrado en lo político que en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Termino mi periodo el 31 de mayo, independiente si el nombramiento de la persona propuesta se ha producido o no, y eso es importante tenerlo claro, porque el cargo dura cinco años sin reelección”, explicó la abogada.

“Todo indica que va a ser así, desafortunadamente la persona no va a estar designada, lo que yo lamento porque pretendía hacer un acto de entrega, pero de acuerdo a los últimos acontecimientos, la votación se produciría por parte del pleno del Senado después de la semana distrital y el 1 de junio es la Cuenta Pública”, agregó.

“Más centrado en una definición política”

Respecto a los candidatos y aclarando que como institución no pueden tener injerencia en este proceso, Patricia Muñoz indicó que lo único que lamenta de este proceso eleccionario para la Defensoría de la Niñez es que “de todas las declaraciones que se han observado, en ningún momento aparece nada relacionado con los derechos de los niños”.

“A mí con no poca regularidad se me cuestionó a una supuesta vinculación política y hoy la persona que esta propuesta es militante de un partido político, entonces es llamativo de esa perspectiva, todo lo que respecto a mí se suscitó y las diferencias que hoy día tenemos en orden de que esto parece estar más centrado en una definición política y no un foco central en los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó la actual defensora de la Niñez.

Mira a su gestión

En la misma línea, Patricia Muñoz realizó una reflexión respecto a sus cinco años a cargo de la Defensoría de la Niñez y afirmó: “Falto mucho, yo soy particularmente autocrítica de mi gestión, por supuesto en ello también tengo que reconocer los avances y a propósito de las reuniones de cierre que llevo teniendo, les he comentado a todos que me llama la atención, que yo estoy mucho más preocupada de ver lo que no se hizo de los que sí se hizo”.

“Yo partí en un café del centro de Santiago con mi computador el primero de junio del 2018 y eso era la Defensoría de la Niñez. Hoy día tenemos en ocho regiones funcionando la sede central (…) Ahí hay una brecha en términos de acceso para niños, niñas y adolescentes a esta institución y que yo espero que quién me suceda en el cargo pueda lograr definir y concretar con una implementación nacional”, complementó.

En ese sentido, la defensora de la Niñez apuntó que “hay un antes y un después de la Defensoría de la Niñez, en el sentido de cómo los derechos de los niños han sido visualizados públicamente, creo que eso es algo que la institución logró instalar (…) Hemos podido instalarnos como un referente técnico especializado en los derechos de la niñez y la adolescencia, no solo en el ámbito interno del país, sino que también a nivel internacional”.

Escucha a continuación la entrevista en profundidad del País ADN a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz: