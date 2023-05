Senador Chahuán reafirma idea de “plebiscitar” a la actual administración: “Tenemos un Gobierno con nota roja y va a verse en los resultados”

El presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, concurrió a votar en horas de la mañana de este domingo al Saint Peter’s School, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en el marco de la elección 2023 de consejeros constitucionales. Tras emitir su voto, reforzó en una idea que ha instalado en los últimos días: que esta votación es un plebiscito de evaluación al gobierno del Presidente Boric.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “esa tesis ni en su propio sector se consideró apropiada porque llama a la confusión y a la desinformación (…). Es una tesis engañosa respecto a lo que se va a votar”. Antes, Chahuán señaló:

“Hay múltiples razones para votar. Hoy, una es que tenemos un Gobierno con nota roja y van a verse los resultados (…) Es inevitable, entre otras motivaciones para concurrir a votar, que se haga un balance a lo que ha sido este mal Gobierno, que tiene nota roja. Hoy es una oportunidad para decir que el Gobierno lo ha hecho mal: lo ha hecho mal en seguridad, en salud; tenemos, además, la angustia de miles de familias chilenas que no tienen cómo llegar a fin de mes. ¿Cómo no va a ser una oportunidad, no solo de cerrar el proceso, sino decirle al Presidente Boric que lo ha hecho mal?”.

El proceso es “importante para Chile”, desarrolló el congresista. Luego, destacó las 12 bases “o principios orientadores que nos permiten abandonar alguna idea refundacional”, junto con poner el foco en el avance de los expertos en las subcomisiones técnicas.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber cumplido la palabra empeñada. Dijimos que había que cerrar los ciclos: dijimos ‘esa (Constitución) no, sino una buena y nueva’ (…) Mañana comienza una historia de más seriedad, de más sentido común”, cerró timonel de RN.