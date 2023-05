“Es inaceptable”: ministro Montes condena la toma de departamentos en San Pedro de la Paz

Una tensa situación fue la que se vivió desde el viernes pasado hasta este jueves en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío: para la mañana de esta jornada, miles de personas se habían tomado cientos de departamentos de un conjunto habitacional destinado a familias que lo necesitaban (viviendas sociales). El desalojo llevado a cabo por personal de Carabineros implicó situaciones de violencia, agresión a la prensa e incluso la denuncia del robo de mobiliario, como puertas y calefones. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió esta mañana a estos hechos.

“Esto es algo que no vamos a aceptar: que llegue un grupo de personas con necesidades a tomarse las viviendas de otras familias, que las tienen asignadas, además de organismos de derechos humanos que habían postulado por normas regulares, y que llegan con hachas y cuchillos a tomárselo, no nos parece y no lo vamos a aceptar. El ministerio y Carabineros decidió el desalojo”, sentenció de entrada el secretario de Estado.

Luego, agregó: “Le decimos a las familias que tengan confianza. Estamos trabajando para cubrir las necesidades. Estamos mejorando el camino regular para acceder a la vivienda. No es correcto que se tomen las viviendas de otras familias que han trabajado mucho para llegar a ellas”.

A modo de mea culpa, Montes apuntó a “mejorar los protocolos” en la entrega de las viviendas sociales, dado que la ocupación ilegal fue “un retroceso” del que aún desconocen el daño. A ello se suma “acortar el plazo desde que está la vivienda terminada hasta que se entrega a la familia”. Esto último considera el trabajo de las empresas distribuidoras de electricidad y las direcciones de Obras Municipales correspondientes, “que muchas veces es muy lento”.

¿Cómo se llegó a esta situación?

“El problema fue el siguiente: la empresa hace casi un año tenía el 99% terminado, pero entraron a reorganizarse. El Estado le había entregado 27 mil UF adicionales por la inflación para compensar costos adicionales. A pesar de eso, la empresa se demoró más de lo que debía, pero entre ayer y hoy nos hemos dirigido a todas las empresas, haciéndole ver que las empresas deben resguardar mejor las obras y a su vez, apurar el proceso de entregas cuando las obras estén listas”, detalló el ministro.

En cuanto a la nueva entrega de los departamentos, dijo que “si fuera por mi, lo entregaría en dos o tres meses, cuando se complete lo que está dañado. No tengo un informe, pero es lo antes posible, porque las viviendas están terminadas”. Además, apuntó a la empresa constructora a responsabilizarse por la seguridad.