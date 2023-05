Alcalde de Rapa Nui acusa poca consideración de su pueblo en el proceso constitucional: “No me interpreta, no me considera, no me incluye”

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, estuvo en La Prueba de ADN sobre la falta de representación del pueblo Rapa Nui como candidatos al proceso constitucional y la poca consideración en general.

Ad portas de otro proceso eleccionario en el camino hacia una nueva Constitución, son varios los puntos que siguen haciendo ruido en la política nacional y en la ciudadanía. En este sentido, el edil expresó “una frustración, una molestia enorme“.

“Nosotros postulábamos dos escaños en la otrora Convención; nos dijeron una, nos conformamos con una. Hoy, ni si quiera nos preguntan, ni si quiera un aviso de que no tenemos nada (…) es una falta de respeto“, señaló.

Respecto a la importancia que tiene el pueblo y sus representantes, el jefe comunal sostiene que “nosotros somos imagen de Chile en el planeta“, apelando a que debería existir mayor consideración.

De manera concreta, frente a este proceso constitucional, la máxima autoridad de Rapa Nui indicó: “No me interpreta, no me considera, no me incluye“. Además, mencionó que no se le concedió una audiencia solicitada para plantear sus ideas para la futura constitución. Esto, a pesar de que la comisión de expertos expresó, mediante reglamento, que se debían dar esas instancia.

La negativa ante el proceso

Edmunds Paoa expresó que su postura “nace desde una frustración, desde un descontento. Porque este club de políticos está manejándonos y administrándonos a todos en el trabajo de a Cata Fundamental”.

“Cuando nosotros decididnos participar de la otrora convención, nuestro único proyecto era el respeto y la consideración dentro de la Carta Fundamental (…) ese proyecto quedó y nosotros quedamos conformes”, añadió.

“Hoy, no existe tal. No hay ninguna discusión. En la Isla no tenemos ninguna certeza de que el tratado que se firmó en 1888, donde nuestro rey entrega para Chile, sin reserva alguna y para siempre, la soberanía del territorio; es no está”, precisó.

Bajo esta línea, el edil mencionó que, independientemente de lo que se redacte, el resultado “no nos representa“. También consignó que no hay entusiasmo “porque no nos considera como escaño dentro de las discusiones futuras de las normas y las leyes de la República”.