Denuncian brote de tuberculosis en colegio de La Florida: hay siete casos confirmados

Al menos siete alumnos con tuberculosis inactiva han sido confirmados y notificados en el Colegio Politécnico Vicente Valdés, de la comuna de La Florida, los que eran alumnos de segundo medio durante 2022, año en el que se contagiaron.

De acuerdo a lo indicado a ADN por una de las apoderadas cuyo hijo se encuentra dentro de los diagnosticados dentro del brote de tuberculosis, uno de los problemas es que el protocolo solo se aplicó al curso al que pertenecía la alumna que habría contagiado al resto y no al colegio completo.

A esto, se suma que en tercero medio los estudiantes se dividen en especialidades, por lo que los alumnos que compartieron con la joven contagiada, probablemente también estén en otros cursos.

Brote de tuberculosis

“La niña tuvo contacto con mi hijo el año pasado, con el curso completo, esos son los niños que están con estudio, no todos porque hay un problema con el hospital de La Florida, porque hay niños que son isapre y no los quieren atender de acuerdo al protocolo Minsal“, comentó una apoderada en ADN.

Los exámenes se aplicaron a los estudiantes a principios del año escolar, y actualmente quienes dieron positivo deben ir al centro asistencial cuando son citados para monitorear su estado de salud. Sin embargo, los padres piden claridad ya que los estudiantes están cursando una especialidad y “no pueden perder clases”.

En tanto, la estudiante que contagió al resto de tuberculosis se encuentra actualmente “hospitalizada y ya no forma parte del colegio“, pero no hay claridad de si hay más casos ya que no todos los alumnos del establecimiento han sido testeados.