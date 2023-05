Hasta este martes 2 de mayo, ya eran cerca de 20 días los que han sido de incesante llegada de migrantes de diferentes nacionalidades a la frontera de Chile con Perú, en la región de Arica y Parinacota. En esta jornada, las autoridades comenzaron un proceso de tres etapas: un catastro, un punto de control y enrolamiento, y un punto de información, según contó el delegado presidencial local, Ricardo Sanzana.

ADN constató el inicio del catastro, que apuntó a identificar las necesidades alimentarias y de salud de las cerca de 120 personas que allí se encuentran varadas. Entre todos ellos, hubo uno que llamó la atención: se trató de un ciudadano de nacionalidad venezolana que dormía en el desierto junto a otra mujer adulta y sus dos nietas.

“Fui al primero al que le mandaron a pedir el pase humanitario y me la dieron, y no me dejaron salir. Ya esto se está volviendo un vicio. Tengo mi techito ahí. Ayer almorcé dos veces: comida chilena y comida peruana. Yo no quiero vivir aquí; yo me quiero ir para Venezuela, tengo mi plata para vivir ahí”, contó.

A lo que se refirió fue a que no le permitieron el ingreso a Perú, al parecer, porque no hubo reconocimiento de la misiva.

Habrían sido ocho familias las que recibieron cartas de permiso de ayuda humanitaria, de las cuales solo cuatro lograron cruzar al país.

No obstante lo anterior, trascendió que las cartas con permisos de carácter humanitario fueron dadas a personas por necesidades de salud, además de a menores de edad, entre otros.