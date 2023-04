El mensaje clave que hizo caer a “El Araña” por el homicidio del carabinero Palma

Durante la jornada de este viernes, fue formalizado el cuarto imputado por el crimen del carabinero Daniel Palma. Previamente, tras su captura se interceptó su teléfono celular y en los mensajes tenía uno que decía: “Mate a un PDI” (en alusión al funcionario policial).

“Te hablo claro, porque maté a un PDI. Me andan buscando por todos lados. Me vine, mano. Me tuve que venir, porque me andaban buscando hasta por las noticias y todo“, escribió Lermi Eliecer Albarrán, apodado como “El Araña” a otra persona, según consignó Emol.

De esta forma, al momento de investigar el teléfono celular confiscado al “El Araña“, Carabineros encontró el mensaje delator que le envió a otra persona confirmando el ilícito que había cometido contra el funcionario policial Daniel Palma.

Gracias al mensaje, se logró dar con el paradero de Lermi Eliecer Albarrán. Es así, como la captura del individuo, de 27 años, fue confirmada la noche de este jueves en el sector El Paqui, localidad de Monte patria, en la Región de Coquimbo.

Posteriormente, el tribunal de justicia aprobó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur y decretó la prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad para el venezolano, quien fue autor del disparo que produjo el fallecimiento del uniformado, el pasado 5 de abril.