Fallece dueño de molino Grollmus a 8 meses de ataque incendiario en Contulmo

La mañana de este viernes, falleció a los 86 años don Hellmut Grollmus dueño del molino Grollmus, que a mediados de 2022 sufrió un ataque terrorista.

Según confirmó su hijo, el juez Christian Grollmus, don Hellmut nunca se pudo recuperar del atentado que sufrió su residencia. Y poco a poco se fue deteriorando su salud hasta hoy, que no pudo resistir más su dolor por la pérdida de lo que amaba y cuidaba con tanto cariño.

Recordemos que el 29 de agosto de 2022 se registró un ataque incendiario en la comuna de Contulmo, donde encapuchados prendieron fuego al Molino Grollmus, de 106 años de antigüedad. Tras el atentado, don Hellmut resultó lesionado junto a su primo, de 79 años, Carlos Grollmus al que posteriormente le amputaron una pierna.

En ese entonces, el juez Gollmus manifestó que “acá (en la región) no se ve el estado de excepción, no hay seguridad”, y agregó que “no puede ser que estén baleando a los jueces“.

Tras el ataque, que incluyó armas de grueso calibre por parte de los encapuchados dejó un total de tres víctimas: Carlos Grollmus, Cristian Cid Ferreira (48), cuidador del predio que terminó con un daño ocular y Hellmuth Grollmus Scherer, adulto mayor de 85 años.

Por su parte, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, junto a las hijas de Carlos Grollmus, presentaron una querella invocando delitos de carácter terrorista, con la finalidad de ayudar en el proceso investigativo. Sin embargo, hasta el día de hoy aún no existen detenidos.