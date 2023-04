“Sentí que me rasguñaba”: Revelan inédito relato de Felipe Rojas sobre el crimen de Fernanda Maciel

Felipe Rojas finalmente fue condenado a presidio perpetuo calificado por la muerte de Fernanda Maciel.

Y, tras el juicio, se conocieron varios detalles inéditos respecto a cómo se desarrolló todo el crimen de la joven de Conchalí.

De hecho, T13 reveló el testimonio que habría dado el acusado durante la reconstitución de escena, en diciembre de 2020.

Un relato crudo de cómo el vecino y supuesto amigo de la víctima llevó a cabo su muerte, en una bodega de la calle Llaima.

Los dichos de Felipe Rojas

Así, el material recoge la declaración, donde el victimario parte diciendo que, tras juntarse en el lugar, “ella empezó a caminar hacia la puerta, y a esa altura, me sentí muy mal, no sé qué me pasó en ese momento. Tengo el vago recuerdo de que tomé a Fernanda por el cuello”.

Rojas confesó que en su ataque incluso se le enredaron los pies con la joven y “sentí los dedos de Fernanda en la nuca. Sentí que me rasguñaba”.

Luego, abordó el ataque sexual, que culminó en un aborto espontáneo del embarazo de siete meses de su vecina. “Ella no se movió en ningún momento, nada”, dijo.

Posteriormente, señaló que “tomé el cuerpo, y lo recosté sobre un saco (…) Pasó ese malestar que sentía, y ahí me di cuenta de la situación. Me empezó a faltar el aire, entré en pánico”.

“Sentí mucho miedo. Pensé en todo lo relacionado con ella, pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Solo atiné a esconder el cuerpo”, añadió, expresando que entonces “recordé que días anteriores, no sé cuántos, había cavado un hoyo en la parte trasera del patio, para deshacerme de escombros que había”.

Tras dejar ahí a su víctima, y antes de ir a comprar cemento para taparla, Felipe Rojas comentó que “por la confusión que sentí, subí a la pandereta y llamé a Fernanda” y también que “antes de acostarme, por un tema de pánico, le escribí al WhatsApp de Fernanda, algo así como: ‘Te estuve esperando, y no llegaste’”.