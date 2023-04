“Lo mataron porque quisieron”: habla viuda del motociclista muerto tras intentar atropellar a carabinero

El martes 25 de abril, un funcionario de Carabineros disparó contra un motociclista en la ciudad de Coquimbo, ocasionándole la muerte. El efectivo de 2.ª Comisaría de Coquimbo utilizó su arma de servicio, porque, presuntamente, el motorista, al buscar evadir ser fiscalizado, aceleró dirección en contra suya.

Posteriormente, TVN Red Coquimbo, averiguó que el individuo fallecido se llamaba Nehomar José Terán Briceño y tenía 37 años. Era un ciudadano venezolano que se encontraba de manera irregular en Chile. Y que trabajaba como mesero en una de las cocinerías del puerto de Coquimbo y como repartidor de delivery.

El sujeto, de 37 años, tenía seis hijos: dos que residen en Venezuela y cuatro que se encuentran en Chile. Con 24 Horas, habló la viuda del hombre. “Lo mataron porque quisieron. Si supuestamente, ese carabinero, como dijo, que lo iba a atropellar, tuvo que haberle disparado en un brazo o por la espalda. Más no de frente”, afirmó la mujer.

INDH ofició al Ministerio Público

Igualmente, se refirieron a este hecho, repartidores de delivery que eran compañeros del fallecido. “Que uno sea motorizado no quiere decir que uno sea delincuente ni nada por el estilo. No me pareció ese proceder“, dijo uno. Mientras que otro comentó que “era dispararle a un pie, o al carro, o un brazo. Pero nunca matarlo, porque es un ser humano“.

Sobre este suceso, también el INDH realizó una declaración y anunció acciones. “Hemos dispuesto oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice en conformidad a los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos“, aseguró.

“Y en el mismo sentido, disponer que se realice la autopsia por parte del Servicio Médico Legal, conforme al protocolo de Minnesota”, añadió.