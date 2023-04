Funeral del “Guatón Carlos” en Lo Espejo: Carabineros advierte que actuará “al primer indicio de alteración del orden público”

El ingreso de deudos al Estadio Monumental en el marco del velorio del reconocido hincha de la Garra Blanca, “Guatón” Carlos, puso los focos en cuanto a los llamados “velorios de alto riesgo”. Sin embargo, este miércoles terminan los procesos funerarios del difunto, lo que significó un reforzamiento del contingente policial en la población José María Caro, comuna de Lo Espejo.

El pasado lunes, carabineros constataron la llegada de cerca de 300 barristas a las inmediaciones del lugar donde se vela a Carlos. Una intervención que fue “complicada”, en palabras del coronel Gonzalo Urbina Castro, de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros, pues cerca de la medianoche se “hicieron lanzamiento de fuegos artificiales y se procedió a efectuar disparos injustificados durante un buen rato, situación que corroboramos al día siguiente (martes), cuando levantamos evidencia balística”.

No obstante ello, las actividades del martes fueron “sin ningún tipo de incidentes”. Además, la policía uniformada logró “recuperar” el pasaje donde se realiza el velorio: allí los cercanos a Carlos “mantenían unas carpas, sillas y no permitían el paso de vehículos ni vecinos”.

A raíz del llamado de barristas a participar del evento, Carabineros hizo un reforzamiento de personal de Control del Orden Público (COP), el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) y también personal territorial. A ello se suman controles vehiculares y de identidad, a fin de “evitar que ingresen algún tipo de fuego pirotécnico y evitar que vecinos o menores resulten afectados”.

En estos días se han logrado “varias detenciones”: el lunes se aprehendió a tres jóvenes con órdenes de detención vigentes, en tanto el martes se realizaron otras, “incluso uno por homicidio frustrado de carabineros que al fiscalizarlo, lanzaron el vehículo a personal policial. Pero ya fueron puestos a disposición de la fiscalía”.

“Al realizar la detención, (el sujeto) desobedeció la orden, aceleró y carabineros cerraron las arterias que había, así se logró su detención. En su huida, dañó varios vehículos particulares”, precisó el coronel Urbina.

Con todo, el trabajo policial está coordinado con la familia: “Se les hizo ver la problemática que se pudiese crear. Están las coordinaciones para que se pueda realizar esto sin ningún tipo de incidentes”. No obstante ello, el ingreso al Cementerio Metropolitano está programado al mediodía. La familia pidió que los barristas pasearan al “Guatón Carlos” en una plaza e inmediaciones de la población, “pero lamentablemente no estamos facultados para autorizar esta solicitud, porque carabineros debemos velar por la seguridad del funeral, de los vecinos y las organizaciones comunitarias. Se les advirtió que al primer indicio de alteración del orden público, vamos a actuar con nuestras facultades. No se permitirá ningún tipo de acto o desórdenes en esta población”, concluyó.