Alcalde de Arica preocupado por envío de militares desde Perú a la frontera: “Podríamos tener un campamento”

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL) expresó su preocupación tras la decisión de Perú de enviar militares tras declarar estado de emergencia en sus fronteras por la crisis migratoria. Esto, ya que a su juicio aquello podría provocar campamentos en la ciudad.

En conversación con el canal 24 horas, el jefe comunal manifestó que se siente “preocupado con la noticia reciente del estado de emergencia de Perú, porque va a tener impactos fuertes, por lo menos en mi ciudad“.

“Si hoy día estamos en un Estado de Emergencia, la situación puede ser aún más compleja, porque nos vamos a encontrar con que las personas finalmente no van a poder ingresar (a Perú) y vamos a tener un campamento en la frontera. Y ese campamento no solamente va a ser en la línea fronteriza, sino que se va a ir hacia nuestra ciudad“, explicó el edil.

En esa línea, el alcalde Espíndola recordó los problemas que vivió Arica durante la pandemia. “6 mil personas quedaron varadas en Arica. Eran personas peruanas que no podían ingresar a Perú(…) Tememos que pase lo que ocurrió después, cuando Perú finaliza su cuarentena, tuvimos un golpe fuerte de personas migrantes que ingresan a nuestro país y tuvimos una ocupación negativa de espacios públicos de calles, plazas y parques, que se transforman finalmente en campamentos”, señaló.

Situaciones de odio

Asimismo, aseguró que, como país, tenemos que evitar que se generen situaciones de odio hacia la población migrante, ya que “hoy no es una población que esté entrando a nuestro país, sino que es una población que quiere salir de Chile y regresar a Venezuela y no puede hacerlo porque no tiene papeles para ingresar a Perú“.

Sin embargo, dijo “no cuestionar” la determinación del gobierno peruano. “Creo que son de las acciones que todo país de manera soberana está haciendo para proteger sus fronteras buscando soluciones o mitigar esta crisis migratoria que los está afectando hoy día”, sostuvo.

Una opinión similar expresó el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, quien afirmó respetar “plenamente la autonomía, la independencia y la soberanía del país para poder determinar quiénes ingresan, y si lo hacen bajo la normativa legal vigente de ese país“.

De acuerdo a la autoridad nacional, “lo que corresponde es que estas personas si van a pasar a Perú hagan primero la salida de Chile en las dependencias del complejo fronterizo de Santa Rosa(…) Y luego, una vez que hayan salido de nuestro país, soliciten el ingreso a la Policía Nacional de Perú y a Migraciones también de las dependencias de Santa Rosa”, detalló el delegado.