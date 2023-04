Hay algo por lo que el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, se siente orgulloso: en un periodo de 60 días se logró la detención, formalización o identificación de los autores de 14 de 19 crímenes ocurridos en la zona. Pero antes de hacer un repaso o un análisis del estado de las cosas, sumó otro caso, el número 20: un cuerpo encontrado en las últimas horas en la pampa, maniatado y momificado.

En ADN Hoy, la mañana de este lunes, abordó las claves del éxito de ese proceso: “Deben redistribuirse las fuerzas. Los resultados que obtuvimos fue la prueba palpable que cuanto más recursos, mejor. Aquí tenemos muchos homicidios. Tenemos una fuerza de Brigada de Homicidios (de la Policía de Investigaciones) muy capacitada. Son ocho o 10 personas que no solo trabajan en homicidios, sino que hacen guardias y otras funciones asignadas. Se disgregan las fuerzas y no se puede avanzar. La dedicación preferente, exclusiva y múltiple… Teníamos casi 18 personas trabajando en los distintos homicidios (en los 60 días). Si esa fuerza fuera permanente, otro gallo cantaría”.

Tarapacá es, a su juicio, “el punto de entrada de mucha delincuencia extranjera y donde ha ido transformándose la criminalidad”. Un diagnóstico que es también una advertencia que, aseguró, ha venido señalando hace mucho tiempo. Pero también destaca la voluntad del Gobierno y del fiscal nacional, Ángel Valencia. “¿Por qué se logró (la cifra de tenciones)? Por los recursos disponibles, por un fiscal preferente con dedicación exclusiva, más gente trabajando solo en eso. Y la Brigada de Homicidios de Iquique continuó trabajando solo en eso. Fue una medida exitosísima y ojalá se transforme en permanente”, acotó.

La última orden de Valencia fue decretar prisión preventiva para los extranjeros que no estén regularizados y que estén involucrados en algún delito o crimen, una estrategia que Arancibia tomó desde hace un tiempo:

“Nosotros desde hace ya bastante tiempo tomamos la decisión de pasar a control de detención a todos los extranjeros cuya conducta que provocó la detención permitiera ser pasado a control, porque no siempre se hace, precisamente como una forma de poder registrar y tomar el canje penal de quienes no tienen registro alguno. Es algo que veníamos aplicando hace bastante tiempo. Lo nuevo de pedir la prisión preventiva, bueno, nosotros lo pedíamos siempre en los casos que ameritaba en cuanto a los antecedentes del delito, pero ahora se agregaría sobre todo por una causal que se aplica, que es el peligro de fuga: cuando tienes una persona que no sabes cómo se llama ni de dónde viene ni de si es de una nacionalidad u otra, es una causal que se entiende”.

“Lo que se requiere es preferencia para investigar, tener los recursos necesarios para que una persona pueda dedicarse solo a eso y que no esté preocupado por la audiencia del día siguiente. Cuando funciona así, las cosas se hacen de otra manera”, añadió.

Con todo, Arancibia también criticó las prioridades con las que se distribuyen los recursos para las investigaciones policiales: “Desde hace mucho tiempo hay ciertos estímulos mal planteados: hay más recursos para el que muestra más drogas en el cuartel. Una cosa es el decomiso de droga y otro es avanzar en la investigación en las bandas que las ingresan. Nosotros tenemos dos operaciones donde desbaratamos dos intentos de carteles mexicanos de instalarse en la zona: una, el cartel de Sinaloa, y otro, ya condenado, el cartel Jalisco Nueva Generación. En ambos casos intentaron crear nuevas rutas para la droga. Esas fueron colaboraciones internacionales”.

Hacia el final de la conversación, el fiscal regional de Tarapacá hizo un llamado a la ciudadanía: “Ya superamos una parte propia del ‘estas cosas no ocurren en Chile’. Acá ocurre de todo. En otras partes todavía están con la premisa de que estas cosas no pasan en Chile. Bueno, están pasando. Hay que cambiar el switch y entender que esto cambió de forma definitiva. Esto requiere de una preocupación urgente o si no se nos escapará de las manos”.