Autoridades dan inicio a los trabajos para la reapertura del acceso principal de la estación Baquedano

En horas de la mañana de este lunes, y en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, las autoridades dieron inicio a los trabajos para la reapertura del acceso principal de la estación Baquedano, del Metro de Santiago.

Hasta el lugar llegó la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez; el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; el gobernador regional, Claudio Orrego, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz; y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Sobre estos trabajos se refirió la delegada de la RM, señalando que “hemos visto como se ha querido contraponer la idea de seguridad a la idea de Derechos Humanos, y creo que este espacio viene a refutar aquello”.

“Este es un lugar histórico, y merece un estándar como tal. Hemos celebrado triunfos deportivos, como la Copa América, hemos tenido las marchas más grandes de la historia de nuestro país, y también ha habido compatriotas que han perdido la vida, por lo que este espacio pretende reconocer eso, y ser un espacio de memoria y encuentro“, agregó.

“Vamos a seguir muy confiados y convencidos de que es necesario recuperar estos espacios públicos, porque mejoran la calidad de vida, la seguridad, hace que los vecinos se sientan más seguros, y porque también queremos que este espacio recupere su carácter histórico y neurálgico”, aseguró la autoridad regional.

En ello, Constanza Martínez detalló que durante este mes se realizará un cierre perimetral, para luego dar inicio a los trabajos, los cuales concluirían y dejarían totalmente operativa el ingreso a la estación Baquedano a mediados de año.

Dicho acceso se encuentra cerrado desde el año 2019, en el marco del estallido social.

Manifestaciones en Plaza Baquedano

Por otro lado, la delegada presidencial se refirió a las manifestaciones que se dan en el lugar, generalmente los días viernes. Al respecto, Martínez indicó que “los viernes hay movilizaciones muy puntuales, las que no tienen gran afectación al orden público, y eso ha sido gracias al trabajo de Carabineros, con quienes hemos tenido un desarrollo táctico para buscar mecanismos que aseguren el orden público y la seguridad”.

No obstante, la autoridad regional enfatizó en que “no se va a admitir ningún tipo de violencia. Hemos dicho que las manifestaciones pacíficas son una cosa, y otra son la comisión de delitos, y en eso no nos perdemos, nosotros perseguimos a quienes son responsables”.