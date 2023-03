“Es una situación cobarde”: notero de “Buenos días a todos” es agredido en protestas en Alameda

“Aquí está todo muy violento. Me pegaron. Me pegaron maleteramente por la espalda (…) Es una situación cobarde porque te pegan por la espalda“, fue lo que contó el periodista Leo Castillo, de Buenos días a todos, apenas fue agredido por una persona encapuchada durante una marcha en Alameda a raíz del Día del Joven Combatiente.

Tras ello, Eduardo Fuentes, desde el estudio del matinal de TVN, solidarizó con el notero. “Sí, entiendo, la cobardía porque estás trabajando, estás haciendo tu trabajo. Nuestra misión es informar lo que está ocurriendo“, afirmó.

Más adelante, el periodista de Buenos días a todos manifestó que debido a la situación riesgosa para su integridad, se iban a alejar de la protesta. “Nos vamos a retirar de acá. Mira, me gustaría saber dónde está ese individuo que me golpeó, acá en el cuello, porque lo hizo por la espalda. Y lo hizo entremedio de un vehículo de la locomoción colectiva“, expuso.

“Es lamentable lo que pasa, porque nosotros estamos cumpliendo nuestro rol que es informar. Y entendemos que a lo mejor les molesta a ellos, que nosotros informemos, a un grupo, no sabemos a quién. Finalmente, son bastante agresivos, nosotros cumplimos nuestro rol que es informar y lamentablemente es así”, añadió después.

Leo Castillo: “Es súper gratuito y maletero”

Posteriormente, María Luisa Godoy también solidarizó con el notero del matinal. “Súper gratuito lo que acabas de vivir. Estabas haciendo tu trabajo y estamos tratando de ayudar a la comunidad. Es decir, qué calles de la Alameda están cortadas, la precauciones que tienen que tomar un día como el del Joven Combatiente, irse más temprano a la casa…”, planteó.

“Visibilizar la situación que estás viviendo, lo que está pasando. Nos has dado ninguna opinión, estás informando objetivamente. Entonces, es súper gratuito y maletero lo que acabamos de ver en vivo y en directo”, complementó.

Minutos después, Leo Castillo hizo una reflexión acerca de la agresión de la que fue blanco. “Es una lástima lo que sucede acá, porque lo primero, es una agresión cobarde, que es por la espalda. Y yo quiero ser súper sencillo, y súper práctico, acá cuando nosotros estamos informando, nosotros cumplimos una misión. Finalmente, es informar“, sostuvo.

“Pero si viene una persona, que se esconde entremedio de micros, y sale a la calle y te pega un combo por la espalda, es un cobarde. No tiene otro adjetivo. Me gustaría decir muchas cosas, pero yo no puedo dar una opinión, yo solo tengo que informar. Pero es una persona cobarde, es así de simple“, adicionó.

“Creo que es una contusión”

Tiempo después, el notero de Buenos días a todos empezó a ser revisado en su cuello para ver la gravedad la lesión que le produjo el golpe por la espalda. “Yo creo que es una contusión“, dijo Leo Castillo.

Mientras que, Fuentes actualizó a los televidentes acerca de lo que le ocurrió. “Sufrió una agresión por la espalda, no sabemos si es un combo o un golpe con una piedra. Si es una contusión, tenemos que salir de ahí, Leo. E ir a constatar la lesión y ver la cuantía de ese daño, Leo. Dejémoslo hasta acá, anda a constatar tu lesión, para ver el nivel de afectación que puedes tener“, indicó.

Para finalmente, Eduardo Fuentes señalar que “en democracia, toda manifestación es permitida, excepto la violencia. La violencia tiene que ser erradicada, como de ha dicho en tantas oportunidades. No se puede ver la violencia como un acto de disputa o de conversación, o de diálogo, porque son absolutamente antónimos. La violencia no conduce a nada”, aseguró.

“Si quieren manifestarse, el derecho a manifestación es sagrado. Pero la violencia, el interrumpir, el entrar en la agresión, de unos a otros, incluso a prensa en este caso, es inaceptable. Nunca será aplaudida, nunca será celebrada“, cerró.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bPH67t","duration":"00:08:20","type":"video","download":""}]}