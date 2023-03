Evasión en transporte público de Santiago llega a 44% durante el segundo semestre de 2022

Este martes, el Ministerio de Transporte informó que la evasión al transporte público en Santiago llegó a un 44,04% durante el segundo semestre del 2022.

Según los datos entregados por el Directorio de Transporte Público Metropolitano, esta cifra representa un 3,7% más que en el primer semestre de ese mismo año.

Además, el porcentaje de evasión en el segundo semestre de 2022 es la segunda mayor cifra, por detrás del 46,2% registrado también en el segundo semestre, pero de 2020.

La evasión del transporte público en Santiago se había mantenido cercano al 20% a inicios de 2019, sin embargo, tras el estallido social, el número de personas que no pagaron su pasaje se elevó a 30%, y posteriormente sobrepasó al 40%.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, señaló que “si bien no es la más alta que hemos registrado dentro de nuestras mediciones, nos tiene muy preocupados y ocupados“.

“Es un indicador que refleja no solo un fenómeno complejo, sino que en los últimos semestres viene al alza. Esto no solo daña el sistema financiero que sostiene al transporte del Gran Santiago, sino también, representa acciones que no podemos aceptar ni queremos ver a la hora de abordar un bus o el metro, ni en nuestra sociedad”, agregó en declaraciones recogidas por Emol.

En esa línea, el titular de la cartera se comprometió a reducir la evasión en un 40% a fines de año. “Esta es una cifra que nos obliga a reforzar aún más los esfuerzos que hemos puesto en este tema y que estamos convencidos nos permitirán ir atacando un tema tan complejo como la evasión. Estamos trabajando para que nuestro plan quiebre esta tendencia al alza”.