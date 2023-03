Ministro Ávila descarta haber sido considerado para dejar la cartera tras discusión con diputada Delgado

Sobre la polémica que causó el conocimiento público de su discusión con la diputada Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde de Chile) y la supuesta consideración de su nombre por parte del Presidente Gabriel Boric para el cambio de gabinete, se refirió este sábado el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

“(Fue) una discusión acalorada (…) en torno a un tema que yo intenté explicar varias veces sobre las medidas que estaba realizando el Ministerio de Educación y, por otra parte, el municipio de Maipú en torno a la escuela Reina de Dinamarca”, indicó el ministro Ávila a Meganoticias.

“El fondo (del tema) ya está resuelto. A lo único que hice alusión es a que, quizás, no tiene la información en la mano o tan clara, y lo que hice fue insistir en eso una y otra vez y, probablemente, yo medio me agoté y no hay posibilidades de que los ministros nos agotemos con eso, no podemos”, agregó el secretario de Estado.

Sobre su posible nominación a ser una de las autoridades que saliera del ministerio, sostuvo que “no me corresponde comentar las decisiones del Presidente y lo que entiendo, a partir del cambio del viernes antepasado, es que hay una ratificación de la tarea que tenemos” y agregó: “Él (Presidente Boric) me reprendió (…) Insisto, hubo una torpeza de mi parte“.

“Estuve trabajando durante toda la mañana del viernes (cuando se realizó el cambio de gabinete), hasta que me correspondió ir cuando fuimos citados”, sostuvo el ministro de Educación.