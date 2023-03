“Los niños y las niñas lo están apoyando”: Presidente Boric comparte emotiva carta entregada por niña de 8 años

El pasado sábado 11 de marzo, el Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric cumplió un año de mandato, realizando un consejo de gabinete tras los ajustes ministeriales realizados un día antes.

Sin embargo, dicho día no solo estuvo marcado por las conversaciones políticas, sino que también por la entrega de una emotiva carta que una niña de 8 años le hizo al Jefe de Estado.

Mediante su cuenta de Instagram, el Presidente Boric valoró esta carta. “Hoy al salir de la Moneda (…) se me acercó una niña para pasarme una carta y me pidió que la leyera después. Cuando lo hice, de verdad me emocioné“, señaló.

“Gracias Marla por tu cariño y por tu gran consejo. Lo tendré muy presente. Este es tu gobierno, un abrazo grande!”, agregó.

Qué decía la carta

En la carta dirigida al Presidente Boric, y que también fue publicada en sus redes sociales, se puede leer como Marla, de 8 años, le entrega su apoyo y le da un importante consejo.

“Querido Presidente, le ha costado que lo acepten, pero aún sigue y no se rinde. Sepa que los niños y las niñas lo están apoyando. Como alguien dijo por ahí, usted es el Presidente de los niños y niñas. Con mucho cariño, alguien que cree en usted“, señala el escrito.

“Que haga lo que le diga su corazón“, concluye la carta.