Mujeres protagonizan primer matrimonio igualitario mapuche en La Araucanía

En febrero pasado, Viviana Burgos Valenzuela de 43 años y Rosa Salamanca Conalef de 44, hicieron historia al concretar el primer matrimonio igualitario mapuche en la región de La Araucanía.

En detalle, de acuerdo a lo informado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), las mujeres realizaron la ceremonia civil en Nueva Imperial, región de La Araucanía.

Dos ceremonias

Tras este matrimonio igualitario civil, dos días después, tuvo lugar la ceremonia mapuche (Wefun) presidida por un machi en un bosque nativo al son Kultrún y Trutruka.

“La ceremonia la hicimos en el bosque para estar más conectadas con nuestros orígenes y la naturaleza. Estuvimos acompañadas durante dos días por las familias de ambas. Estamos felices”, señaló Viviana tras su histórico matrimonio igualitario.

En esa línea, la ahora casada recordó al Movilh que junto a su esposa “nos conocemos hace nueve años. Fuimos amigas y me enamoré de ella. El 7 de febrero del 2017, después de más de dos años de amistad, le dije lo que sentía por ella y como soy bromista no me creía”.

“Ella igual sentía lo mismo por mí y después terminó por creer Ya llevamos 6 años de relación y 5 años viviendo juntas”, agregó Viviana.

“Erradicar la discriminación en todos los espacios”

Por su parte, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga aplaudió el enlace y dijo: “Felicitamos a Viviana y Rosa por este paso, que contribuye a erradicar la discriminación en todos los espacios, incluidos los pueblos originarios, donde poco y nada se ha hablado sobre diversidades sexuales y de género”.

“Esperamos que más mapuches den estos pasos, así como personas de cualquier pueblo originario en Chile”, cerró la vocera.