Padre Nicolás Vial sobre inundación de Iglesia de La Viñita: “Por lo menos habría que estar entre 4 a 6 meses en observación”

Durante la jornada de este lunes 6 de marzo, se produjo una rotura de matriz de agua en la comuna de Recoleta. Este hecho afectó a la Iglesia de La Viñita, por lo que en el Ciudadano ADN conversamos junto al padre Nicolás Vial, presidente y fundador de la Fundación Paternitas.

Respecto a la inundación del inmueble, el padre Nicolás Vial expresó que “esta noticia es tan lamentable, triste y dolorosa”.

La Iglesia de La Viñita posee un carácter patrimonial, debido a que fue la primera institución católica en el país. A raíz de esto, diversas autoridades comenzaron a movilizarse para ir en ayuda del lugar.

“Ayer hubo presencia de la delegación presidencial, de la Municipalidad de Recoleta, Monumentos Nacionales y Aguas Andinas. Esto con la mayor de las voluntades, dispuestos a avanzar”, relató el presidente y fundador de la Fundación Paternitas.

Un arreglo de largo aliento

“El diagnóstico es que por lo menos habría que estar entre 4 a 6 meses en observación, con el templo cerrado. Esto para ir viendo cómo evoluciona el agua que se ha ido filtrando”, aseguró el religioso.

En línea con lo anterior, el padre Vial dijo que “aquí hay otro diagnóstico… el del silencio de una enorme comunidad que se define como vulnerable, marginada y maltratada”.

“Nuestras oficinas son menos importantes. Es el templo, el encuentro con la Virgen de Monserrat, lo que a ellos les da una vida llena de esperanza”, reflexionó.

“Esta nueva tragedia nos hace que no podamos poner el templo a disposición. Y es tan grave esto, que yo lo digo de esta manera. Si el piso sobrepasa el 20% de humedad, podría estar un año cerrado… No se olviden que esto data de dos centurias, es una madera que ya no se va a encontrar”, agregó.

El trabajo de Fundación Paternitas

La institución presidida por el padre Vial está enfocada en la prevención del delito y en la reinserción en la sociedad de personas infractoras de la ley. Respecto a esto, el también fundador del establecimiento aseguró que “cuando partimos con Paternitas éramos la fundación oscura de la sociedad”.

“Lo que hace Paternitas es proponerles a la gente que va saliendo de las cárceles, y dentro de ellas, que al momento de salir sientan que hay un lugar que los va a acoger, abrazar y acompañar en un proceso que es muy difícil cuando no hay distintas posibilidades en esa dirección”, dijo.

Así, el padre comentó que el trabajo que realiza Fundación Paternitas “es la recuperación de un ser humano que, en un momento de su vida, perdió el rumbo”.