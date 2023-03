Los llamados liceos emblemáticos, concentrados en su mayoría en la comuna de Santiago, tienen matrículas de sobra. O dicho de otro modo, no completaron las matrículas para todos los cupos de los que disponen: una publicación del diario El Mercurio mostró que en el Instituto Nacional (IN) sobraron 167 cupos; en el Liceo N°1 Javiera Carrera, 153; en el Manuel Barros Borgoño, 245; en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), 526; y en el Liceo de Aplicación, 531.

Las razones podrían ser multifactoriales: la violencia, la infraestructura, las familias, el financiamiento, la jornada escolar completa, entre otros. Pero para el exrector del INBA y hoy director de la Escuela Villa Independencia, en Puente Alto, Gonzalo Saavedra, es algo de quienes toman las decisiones, según dijo esta mañana en ADN Hoy: “Tiene que ver con voluntades, esto es volver a la educación pública a su centro”.

“Según mi visión y experiencia -señaló de entrada-, se arrastra de años. Tiene que ver con la suerte de abandono que viene de hace décadas de la educación pública, pero yendo a la baja de matrículas de este año, sin duda tiene que ver con los episodios de violencia extrema que se vive en estos colegios y que no permite avanzar en proceso pedagógicos, en interacciones con apoderados, estudiantes”.

Aunque pudo constatar que “la gran mayoría de los estudiantes de estos colegios sí quiere estudiar, que sí quiere cambiar y que sí va por un mejor futuro y tratar de romper brechas de pobreza familiar”, lo que impide todo es “la violencia extrema”:

La misma violencia tiene como consecuencia que quienes ganen con todo esto sean las “instituciones particulares, porque los papás, haciendo un gran esfuerzo, los sacan de estos colegios y los llevan a particulares subvencionados, que tienen un costo adicional y es donde parte el círculo: el papá tiene que desembolsar de su bolsillo; si no tiene plata, tiene que hacer hora extra; si no hace hora extra, tiene que buscar otro trabajo. Entonces, seguimos alimentando este círculo vicioso del que no hemos podido sacar a nuestros niños y niñas”.

Los emblemáticos son “catapultas a la educación superior”, a juicio de Saavedra. Pero aunque marzo es un mes de ajustes, que se cumplan con las casi 1.600 matrículas en ellos es “prácticamente imposible”: “Es prácticamente un liceo emblemático menos”.

Ahora bien, que el Presidente Gabriel Boric y parte de su gabinete provenga del movimiento estudiantil universitario, y los mismos resultados, parece “incongruente“. Pero advierte: “La problemática es gigante: tiene que ver con recursos, también con la familia, con infraestructura; revisar la jornada escolar completa, que no ha dado el ancho. No hay trabajo coordinado con el Colegio de Profesores, con la Superintendencia (de Educación). Hay que hacer un plan maestro sobre cómo volver a centrar la educación del país, para que los colegios emblemáticos vuelvan a tener el valor social que tenían hace unos años atrás. Es trabajo, es estar encima, es evaluar. Es la forma de hacer un golpe de timón. No es necesario un gran cambio de paradigma o de leyes. También lo del financiamiento: la municipalidad de Santiago tiene un tema económico importante. Es necesaria una inyección. No podemos salir de este zapato chino en un día, un mes o un año; cada día que pasa, nos seguimos atrasando y cada día es peor”.