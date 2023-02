Retorno a clases: ¿en qué fijarse a la hora de contratar un transporte escolar?

En el Ciudadano ADN conversamos con la presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Transportistas Escolares Independientes de Chile, Mónica Demartini, sobre los puntos claves para fijarse a la hora de contratar un furgón escolar. Esto de cara a la llegada de marzo y el retorno a clases presenciales.

“Las expectativas son bien altas porque dentro de lo que pasó el año pasado, por un tema del alza de combustible, este congelamiento que se está haciendo nos sirve bastante. Entonces pretendemos que no nos afecte mayormente, porque cargamos una gran cantidad de combustible semanal”, comenzó diciendo Demartini.

¿Qué debe tener un chofer de transporte escolar para poder trabajar?

También, la presidenta de la asociación gremial planteó que “de lo que el apoderado tendría que preocuparse, es ver lo que exige el Ministerio de Transportes”.

“El Ministerio nos otorga un certificado, que es el Renace. Para emitirlo debes tener varios documentos. Lo más esencial es la licencia de conducir que tiene que ser profesional, clase A”, dijo.

“A la vez, el transporte debe tener su permiso de circulación al día; el seguro SOAP; la revisión técnica, que es clase A; y los cinturones de dos puntas, que son exigidos de los vehículos del año 2012 en adelante”, enumeró la dirigenta.

En línea con lo anterior, Mónica Demartini agregó que “ahora se está exigiendo el certificado de inhabilidades, tanto para el conductor como para el auxiliar”.

“Muchos colegios lo piden, porque ahí te sale si uno tiene problemas con violencia intrafamiliar o algún problema más complicado, ya sea que hayas tenido acusación por violación, por ejemplo”, dijo.

El problema de los vehículos piratas

De acuerdo a la dirigenta gremial, a raíz de la pandemia hubo una baja en la flota vehicular dedicada al transporte escolar, lo que dio pie a los “Uber escolares”.

“Esos vehículos son licencia clase B y el conductor también. No tienen la experiencia que es trabajar y transportar niños. Nosotros tenemos conocimientos de primeros auxilios, que son cuando uno hace el curso”, explicó.

Acto seguido, Mónica Demartini agregó que “hay apoderados que no son fijan en eso… ven el tema económico, pero no se fijan en que la persona que está detrás de ese volante no tiene su licencia profesional o su experiencia para hacerlo”.