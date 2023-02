Especialista en seguros de salud por incertidumbre de Isapres y Fonasa: “Nuestra recomendación es evaluar con cuidado los cambios”

Durante la mañana de este martes, Ryan Kerr, co-fundador de QuePlan.cl, sitio web de Seguros de Salud complementarios e Isapres entregó detalles sobre la irrupción de seguros como medida para el arribo de ex Isapres a Fonasa.

En conversación con ADN Hoy, el especialista se refirió a diversas aristas sobre la “relación” entre Isapres y Fonasa, considerando la gran fuga de afiliados de la primera mencionada a la segunda, los reajustes de precios de planes, y la relación de lo anterior con respecto a la posible contratación de seguros complementarios de salud.

Con respecto a lo anterior, Kerr explicó que las ofertas de planes de seguros que se están ofreciendo en la actualidad, “se están ideando especialmente para Fonasa y no solamente con aspectos limitados, sino por el contrario, habiendo productos para atenderse en cualquier parte con postura bastante robusta, bajando los BMI (Bonificación mínima), aumentando los topes, entonces finalmente creando productos robustos que pudieron satisfacer la la necesidad o las preferencias que tenían idealizadas, para seguir ateniéndose con el prestador que le gusta”.

Con respecto a la bonificación mínima, Kerr explicó que BMI, si se reduce o se elimina, entonces “si alguien dice que algún código en una clínica no reembolsa por Fonasa, igual el seguro podría estar operando“.

Topes de los seguros de salud y enfermedades preexistentes

“Hay topes anuales, por ejemplo, yo me quiero hacer una consulta médica, ahora tendría la posibilidad de realmente atenderme con libre elección con porcentajes más reales y sin depender” añadió.

Asimismo, Ryan explicó que hay que tener presente el tema de las enfermedades preexistentes.

“Sigue corriendo el tema de las preexistencia, es decir, se podría o no aceptar a alguien con una prestación, pero de todas maneras no se va a cubrir su condición médica previa. Hay personas que definitivamente están súper atrapadas en el aire, por así decirlo, y no tiene muchas opciones. Y ahí vamos a ver que terminan resolviendo entre el gobierno y la Superintendencia. Ahora, para ese caso en particular, nuestra recomendación personal es evaluar con mucho cuidado los cambios”.

Con respecto al cambio a un seguro complementario desde un plan de Isapre, Kerr prioriza el estadio financiero. “Creemos que es mucho más importante proteger lo que pueda llegar como un quiebre financiero, por así decirlo, que justamente es tu evento más catastrófico y en la medida que sea posible complementar con algo más ambulatorio” agregó.