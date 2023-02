“La hemos sacado muy barata”: turista argentino que fue asaltado en Chile revela qué estaba haciendo al momento del asalto

Una de las víctimas del brutal asalto en las inmediaciones del Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, Ariel Mansilla, habló acerca de lo que estaba haciendo momentos antes del incidente.

Mansilla, que es periodista de profesión, estaba paseando con su pareja cuando fueron golpeados por una banda de seis adolescentes este 14 de febrero. El comunicador recibió un golpe por la espalda y fue arrojado al suelo, mientras que la mujer recibió una patada en el pecho.

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”, relató el argentino.

El aumento de la violencia en Viña del Mar

El turista aseguró que suele venir a hacer turismo en nuestro país, y que le sorprendió el actual clima de inseguridad.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, afirmó. Tanto Mansilla como su pareja sufrieron el robo de su reloj, sus celulares y una cadena de oro.

Pero además de la rabia de haber sido atacados, a la pareja les chocó que ningún transeúnte se haya detenido para prestarles asistencia. “Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, remató.

Lo dicho por el hombre quedó reflejado en otro de los videos del robo, en el que se escucha cómo su esposa reprochó a varios testigos, entre ellos un policía, su inacción ante lo que acababa de suceder frente a sus ojos. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, les gritó.