El Presidente Gabriel Boric tildó como “lamentable” las críticas que ha recibido el Gobierno por los trabajos que ha realizado en las zonas afectadas por los incendios forestales.

Específicamente los dichos del diputado Andrés Jouannet, quien responsabilizó las decisiones políticas del Ejecutivo del retraso en la implementación de dos aviones “Hércules” C-130 para combatir el fuego.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que las aeronaves no lograron estar operativas a tiempo, a pesar de que cuentan con una alta capacidad de almacenamiento de agua.

“Esos aviones tienen la misma capacidad del Ten Tanker (…) Están guardados desde el 2019 porque, por decisión de Defensa, no se ha adquirido equipamiento”, dijo Jouannet.

Asimismo, señaló que “los dos Hércules no estaban listos por una decisión política“. Y agregó que “el Presidente es el primer responsable. Aquí no hubo prevención“.

Respuesta del Presidente Gabriel Boric

El mandatario señaló que “es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno, y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”.

“Que se investigue todo lo que haya que investigar, yo en eso no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento. Pero que no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto“, dijo el presidente.

Respuesta de Defensa