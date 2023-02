En el contexto de los incendios forestales, la caleta Punta Lavapiés, en la provincia de Arauco, región del Biobío, tuvo especial atención: los residentes tuvieron que usar botes para evacuar. Hasta allí llegó este jueves el Presidente Gabriel Boric, y fue desde allí que hizo compromisos para la reconstrucción.

El Mandatario puso especial énfasis en que los afectados “no son solamente números: las 63 veviendas de Punta Lavapiés, o los 3.242 damnificados. Detrás de cada número hay historias, recuerdos, olores, sabores y es importante empatizar”.

“No podemos bajar la guardia. Esta misma semana se vienen altas temperaturas y tenemos alerta roja en ciertos sectores. La prudencia nos indica que tenemos que mantenernos alerta. No me cabe ninguna duda que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora, hay cosas que no se recuperan: las vidas de los 25 fallecidos, las historias, los olores, los recuerdos”, agregó.

En la misma línea, reafirmó la orden entregada a los funcionarios públicos (el equipo de Gobierno) a “que estén presentes donde más los necesitan”: “Poco a poco la atención nacional va a bajar y van a haber otros temas que se lleven los titulares: el festival de viña, la vuelta a clases, las peleas políticas de cada día, pero acá la gente va a seguir necesitando apoyo. Un mensaje a todos quienes forman parte de nuestro Gobierno es que el sentido de urgencia que hemos tenido desde que se desató el gobierno tiene que mantener con la misma actitud, con el mismo compromiso, hasta que la última vivienda esté reconstruida”.

A la fecha, y según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, se han entregado 1.742 bonos de recuperación (342 en la región de Ñuble, 287 en La Araucanía y 1.113 en Biobío). A ello se suma la supervisión activa, según dijo el Presidente, de la ejecución de Plan de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Gestión de Riesgo de Desastre de Incendios en zona centro y sur del país.

Así las cosas, hay quienes han señalado que, al ritmo actual de construcción, la recuperación de las viviendas se lograría de forma plena en un año. Ante ello, el Presidente Boric espetó: “Eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno”.

“Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar (…) Las viviendas de emergencia no pueden ser las definitivas. O pueden ampliarse o tienen que entregarse los subsidios para las definitivas”, concluyó.