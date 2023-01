El superintendente de Salud, Víctor Torres, abordó este viernes el estado actual de las isapres, quienes llevan alertando desde hace meses de la posibilidad de quiebra ante los fallos de la Corte Suprema por los cambios en los planes.

Fue a fines de 2019 que el máximo tribunal mandató a la Superintendencia a que ejecute la aplicación de la tabla de factores y con ello, la restitución de cobros extra. En radio Universo, Torres puso en contexto la acción: es una tabla única de factores a aplicar en 42 mil planes que tienen 995 tablas, lo que dinamiza el cálculo.

“Esto requiere mucho tiempo para poder tener, primero, una dimensión real de los efectos que pudiera tener este fallo; y en segundo lugar, cómo se puede implementar, para que esos efectos no tengan un impacto sobre indicadores que pudieran, eventualmente, afectar o traducirse en un problema mayor para los usuarios del sistema privado”, adelantó.

Para entender la aplicación del fallo, el superintendente precisó que las pérdidas de las aseguradoras viene arrastrada por 24 meses. Así, la ejecución del fallo no sería incidente mientras la institución que dirige no instruya los pasos a seguir. “A propósito de la situación que se arrastra durante dos años en las isapres han existido situaciones de retraso en los pagos en las cuentas, o eventualmente que no llegan a acuerdo entre las partes, producto de, por ejemplo, las alzas que se quieren aplicar en las nuevas prestaciones”, explicó.

“Hay una pérdida de hace 24 meses que se ha ido acumulando en el tiempo, se ralentizó en el último trimestre del año pasado, pero sigue siendo una pérdida continua importante. Eso no se puede desconocer. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja que nunca había vivido además el sector de las isapres. Recordemos que durante toda su existencia han tenido muchos años de bonanza”, añadió luego.

Pese a lo anterior, aseguró que, a la fecha, ninguna isapre ha caído en una insolvencia.