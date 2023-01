Embajador de Argentina en Chile es citado a la Cancillería por sus críticas al rechazo de Dominga

Este viernes, el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, llegó hasta el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores tras ser citado por la titular de la cartera, Antonia Urrejola, por las críticas que realizó ante el rechazo del proyecto Dominga.

Un accionar que surgió luego de una entrevista que dio Bielsa para una radio de Buenos Aires, en la que señaló que la victoria del Rechazo se dio, entre otras cosas, por las “mentiras de la derecha“.

Al llegar pasado el mediodía a la sede de la cancillería, el embajador del país vecino les dijo a los periodistas que no iba a responder preguntas: “No voy a hacer ninguna declaración, ¿estamos? Aunque me pregunten, no voy a escuchar ninguna pregunta, no voy a contestar“.

“¿Ustedes entienden que no es no? Entonces, déjenme caminar tranquilo. ¿Es difícil de entender?”, puntualizó Bielsa tras la insistencia de la prensa que estaba en el lugar para conocer los motivos de su visita, vinculados a la exposición que realizó ante la comisión de RR.EE. del Senado.

Allí, el embajador revisó temas de la agenda bilateral, en el que lamentó el resultado del proyecto minero-portuario que pretendía estar en la comuna de La Higuera. Bajo ese contexto, crítico el que no se le haya informado sobre la determinación por las autoridades chilenas.

“Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado“, aseguró Rafael Bielsa.