Ministra de Medioambiente defiende rechazo a Dominga: “Fue una decisión muy técnica y bien fundada”

Durante esta jornada de miércoles 18 de enero, el Comité de Ministros, encabezado por la titular de Medioambiente, Maisa Rojas, discutió y rechazó de forma unánime el proyecto minero-portuario Dominga.

Debido a esto, en un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la secretaria de Estado, con el objetivo de conocer más detalles de esta resolución.

“Fue una decisión muy técnica y muy bien fundada. Las 12 reclamaciones que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió, se referían al medio marino, a las áreas protegidas, al medio humano, al recurso hídrico, al valor turístico y también a varios aspectos de la componente aire, es prácticamente impacto sobre todos los componentes medioambientales que podríamos haber evaluado”, explicó la titular de Medioambiente.

“Es muy contundente, está basado en múltiples líneas de evidencia de falencias del proyecto, abarca muchos componentes del medioambiente, pero quizás de lo que más se habla es el medio marino y ahí tuvimos información que antes no se había tenido a la vista”, agregó la autoridad de Gobierno.

En esa línea, la ministra Rojas expuso que Dominga “es un proyecto que estuvo rechazado entre el 2017 y el 2021, y en ese rechazo muchas de las cosas que vimos estaban incluidas, pero esta vez se miraron con mayor atención”.

Nuevas evaluaciones

Por ejemplo, “el área de influencia del medio marino estaba incompleta, es decir, dónde voy a evaluar esto y eso fue muy acotado, por tanto, la línea de base del suelo marino fueron insuficientes, por ende, la evaluación de los impactos es insuficiente”, expuso la secretaria de Estado.

Además, Maisa Rojas puntualizó que el Comité de Ministros para esta votación de Dominga “realizó algo que se debió haber hecho antes, que es la evaluación especie por especie. Estamos hablando del pingüino de Humboldt, que tiene una categoría vulnerable, estamos hablando del chungungo, que hoy está en peligro, hablamos del pato jergón, que está en peligro de extinción”.

Consultada si esta fue una decisión política, la ministra Rojas expuso: “Me quedo muy tranquila que esta es una decisión bien fundada en lo técnico, con múltiples líneas de evidencia, basado en múltiples informes y que son argumentos que se viene repitiendo, pero que no habíamos visto en el conjunto tan claramente”.

Respuesta a Andes Iron

Respecto a los dichos de Andes Iron, empresa detrás de Dominga, que anunció que tras el rechazo recurrirán al Tribunal Ambiental, la titular de Medioambiente dijo: “La empresa tiene todo el derecho a continuar con las vías judiciales. No soy abogada, pero en la parte administrativa está más o menos cerrada, a no ser que se quiera invalidar la decisión del Comité de Ministros, pero en la parte judicial hay espacio aún”.

Respecto a su no inhabilitación, pesé a que solicitada por el alcalde de La Higuera, la ministra Rojas argumentó: “Hay una ley que resguarda la probidad administrativa, y son cinco causales para la inhabilitación y lo que hicimos con la división jurídica del ministerio, las revisamos y llegamos a la conclusión que todo está conforme a la ley y no he incurrido en ninguna causal”.

Finalmente, respecto a los dichos del alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien en ADN Hoy manifestó “cuándo vamos a hablar del hombre y vamos a dejar de hablar de los pescaditos y los pajaritos”, la secretaria de Estado expuso que “no es un dicotomía el desarrollo económico y el cuidado del medioambiente”.

“Todas las actividades que el ser humano realiza depende del medioambiente (…) Estamos en situación de crisis, de pérdida de biodiversidad que es muy crítica y por eso, en este caso, ha sido muy importante el hecho que estemos frente a un ecosistema con especies que están en un situación de amenazas”, cerró la ministra.