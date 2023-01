Este lunes, comenzó el juicio oral en Puerto Montt contra el exalcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger. Fue acusado de fraude al Fisco y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales.

Las diligencias están en manos del exfiscal de Puerto Varas, Daniel Alvarado, quien comentó que los cargos fueron imputados luego de un viaje a Bariloche en el 2015, desarrollado por la comitiva municipal compuesta por el entonces alcalde Berger y su pareja, por tres concejales y siete funcionarios del municipio.

El objetivo de la visita, aparentemente, era promover beneficios mutuos, el que no se pudo desarrollar debido a un proceso eleccionario que se vivía en la ciudad trasandina.

“La controlaría regional tomó conocimiento de la situación a inicios del año 2016 y se le comunicó al alcalde la existencia de una investigación especial que desnudó la realidad de lo ocurrido en este viaje, denunciando los hechos a la Fiscalía de Puerto Varas, la que constató la existencia de delito y formuló las acusaciones”.

Lo anterior fue ratificado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, y la abogada de la municipalidad de Puerto Varas, Anaís Barahona, quienes afirmaron que el viaje generó perdidas de recursos municipales de más de 5 millones de pesos.

Por otra parte, el abogado del exalcalde, Paulo Castro, afirmó que Álvaro Berger no cometió ningún tipo de delito, ya que el viaje no tenía el fin que dijeron en la acusación. “Administrativamente, él no podía llegar a San Carlos de Bariloche, reunirse con las autoridades de allá y firmar un convenio. Él no podía comprometer un patrimonio municipal sin consultar previamente a las autoridades municipales de Puerto Varas.