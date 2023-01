¡Inventó todo! La “mentira” en la que pillaron a Iván Moreira en plena votación del Fiscal Nacional

Estaban en plena discusión para elegir al Fiscal Nacional. Entonces, Iván Moreira alzó la voz y pidió que la esperada votación se apurara.

¿Sus motivos? Uno de sus hijos contraía matrimonio. Una razón que argumentó frente a su compañera Alejandra Sepúlveda, para presionarla.

Es que la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) no entregó la unanimidad que se requería, lo que motivo la petición de la figura UDI.

“Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas un favor, te voy a decir que no (…) Se casa mi hijo, qué querís que haga (sic)”, le lanzó en pleno hemiciclo.

La verdad de la excusa de Iván Moreira

Sin embargo, la declaración, que generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde varios manifestaron su extrañeza de una boda un día lunes, fue desmentida este martes.

Y la verdad la dijo la misma Sepúlveda, quien indicó en conversación con Biobiochile que lo expresado por su colega no era real.

“Cuando el senador Moreira dice ‘¿puedo abrir la discusión?’ Yo digo no y después me sale con que tiene el matrimonio de su hijo”, relató.

Y agregó que “yo me acerqué a él para preguntarle si era verdad y me dice que ‘no era verdad’, era una broma y lo conversamos hoy día en la mañana”.

Entonces, Alejandra Sepúlveda confirmó que “era mentira” y que “hasta los hijos lo retaron” tras la acción con la que Iván Moreira solo pretendía “abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal. Ansioso, ansioso”.