El pasado miércoles, la diputada independiente miembro de la bancada RN, María Luisa Cordero, fue captada tejiendo en plena sala de la Cámara.

El medio La Tercera fue quien publicó dicho registro, el cual rápidamente se viralizó por redes sociales, y que tuvo respuesta de la propia parlamentaria mediante su cuenta de Twitter.

“He tejido desde que soy diputada, pero eso no ha sido impedimento para el trabajo que he realizado como parlamentaria”, partió señalando la diputada.

“Siempre he sido la primera en llegar y la última en irme. Ejemplo fue el día del presupuesto, donde voté hasta las 08:00 am y muchos diputados jóvenes se fueron”, argumentó.

Asimismo, la diputada Cordero emplazó al medio mencionado anteriormente, quien la captó tejiendo en el Congreso, a que dé a conocer “un poco de mi trabajo como parlamentaria, la cantidad de oficios, proyectos de ley y de resolución que he presentado, al parecer es más llamativo mostrar mis tejidos que irán en beneficio a hijos de mujeres de la cárcel de San Joaquín“.