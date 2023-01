A las 08:00 de este martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). A las 09:00 comienza el periodo de matrícula. Son miles quienes la rindieron y que, en esta oportunidad, sortearán una serie de cambios: por ejemplo, mezclar los puntajes de las distintas PAES (invierno y verano), eligiendo los que más les convengan; cambios en la escala (de 850 a máximo mil puntos); y desde allí, el fin al puntaje de corte.

Osmar Valdebenito, jefe de Admisión de la Universidad de Chile, conversó la mañana de este martes con ADN Hoy, sobre el nuevo escenario.

Si bien en términos generales es semejante a los sitemas anteriores (“se rinden las pruebas, se entregan los puntajes, los estudiantes postulan a las diferentes carreras y quedan seleccionados aquellos que tengan mayor puntaje ponderado de corte”), los cambios en la escala entregan cambios en las estrategias de los postulanes:

“Antes, normalmente los estudiantes se guiaban por el puntaje de corte de las carreras para saber si podían quedar o no en una institución; hoy ese puntaje desaparece. Hoy los postulantes quedan un poco a ciegas”.

¿Por qué es bueno no tener un punto de preferencia? Valdebenito lo explica así: “Ayuda a que los estudiantes se fijen más en qué les gusta, que expresen sus preferencias. Antes, los estudiantes hacían una estrategia para postular: ‘No postularé en esto porque no voy a alcanzar, entonces pongo en primera opción esta otra carrera’. Y a veces fallaban, porque los puntajes de corte no estaban escritos. Con esto queda liberado. Postularán en función de sus preferencias e intereses, y el sistema se ha ajustado a eso: ahora tienen hasta 20 preferencias; las universidades han ajustado sus sistemas de acceso. La idea es que los estudiantes no piensen esto como tablero de ajedrez, sino que pongan las carreras que les gusten y en orden de preferencia que estimen”.

El término de la admisión será el próximo viernes 6 de enero, a las 13:00. La recomendación del jefe de Admisión es “que postulen dentro de los primeros días para asegurarse y luego, si tienen algún cambio, porque visitan una feria o conocen algo nuevo, tienen hasta el 6. La última postulación es la que vale”.

Como máxima, asegura Valdebenito, es entregar más oportunidades: “Cerca de 35 mil personas rindieron la prueba (de invierno pasada). Es un número menor. En general, son estudiantes que quedaron seleccionados en nada en el proceso anterior. Es un paso importante, independiente del número de personas. Darles la posibilidad de rendir la prueba es importante. Las matrículas en segundo semestre es complejo para las universidades, pero creo que es algo que en el futuro se pueden ir adaptando”.