Un intento de robo a una de las bodegas del Banco Central se constató en horas de la madrugada de este lunes, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

De acuerdo a información de Carabineros, el aviso de lo ocurrido se dio a eso de las 23:00 del domingo. Funcionarios de la policía uniformada llegaron hasta Ricardo Cumming 852, a raíz de la activación del sistema de alarmas del lugar, junto al aviso de vecinos. Los mismos vecinos fueron los que señalaron que una cantidad indeterminada de sujetos intentó realizar un forado por una maestranza ubicada en un costado de la bodega, en la numeración 857 de la misma calle.

Tras recorrer el inmueble, los carabineros vieron que no hubo sustracción de especies o daños en el lugar, en el que se guardan monedas de diferentes denominaciones y no se atiende al público. No obstante ello, sí hubo el robo de herramientas que estaban en la maestranza, avaluadas en $300 mil. Además, hubo daños en uno de los muros.

Un trabajador de la maestranza contó a ADN: “Nos avisaron anoche que estaba la puerta del taller abierta. No se sabe cómo. Está picoteada la muralla. Hubo un intento de llegar al banco. Es la segunda vez que quieren hacer esto”.