Sujeto increpa al Presidente Boric durante presentación del informe anual del INDH

Durante la jornada de este sábado 10 de diciembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió al país bajo el alero del lanzamiento del Informe Anual sobre los Derechos Humanos.

En este contexto el mandatario comenzó el discurso refiriéndose a las palabras de la Presidenta del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Consuelo Contreras, con quien concordó con la frase “sin respeto a los Derechos Humanos no hay democracia”.

Luego, la autoridad se refirió al fallecimiento de Ofelia Moreno, quien fue una defensora de los Derechos Humanos y matriarca de familia Gallardo Moreno, de la cual 5 integrantes fueron víctimas de violaciones a los DDHH durante dictadura, entre ellos sus hijos y esposo.

“Tantas mujeres han luchado por verdad, por justicia” consignó con pesar.

Asimismo, el presidente Boric reflexionó sobre quienes han sido violentados a lo largo de la historia del país. “Si no fuera por ellos, por quienes cayeron, por quienes desaparecieron, por quienes fueron perseguidos, nosotros nuestra generación no estaría hoy aquí, parada. El tener esa conciencia histórica de que hemos tomado su ejemplo, su lucha, su perseverancia, es algo que nos invita a tratar de superarnos y a ser mejor cada día”, consignó, aprovechando de manifestar el respeto y admiración a quienes “han incansablemente buscado a sus seres queridos, y denunciado los crímenes de la dictadura”.

Presidente Gabriel Boric y Plan Nacional de Búsqueda

Recordemos que hace unos meses el Gobierno, por medio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos,Marcela Ríos, dio a conocer el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

En detalle, la iniciativa busca efectuar un trabajo colaborativo con familiares de personas desaparecidas junto a distintas instituciones de Derechos Humanos y organizaciones públicas como el Servicio Médico Legal y los encargados de los terrenos fiscales.

A partir de lo anterior, el Jefe de Estado realizó énfasis en que “mientras sigan faltando más de 800 personas, podemos buscar. Sabemos que es difícil, sabemos que las perspectivas de éxito son difíciles de cuantificar pero es un imperativo y un deber moral, que si no lo hacemos nosotros, va a pasar toda la vida. No específicamente a mi como Presidente, o a la Ministra de Justicia, o a quienes estuvieron antes, sino que a todos nosotros y nosotras como sociedad”.

Asimismo, la autoridad explicó que una de las partes esenciales del Plan Nacional de Búsqueda, que ya se encuentra en marcha es “que tiene que ser con las familias, que son los principales expertos en este tema, porque son quienes han estado buscando en algunos casos, hace 49 años”.

La interrupción al Presidente Boric por parte de un miembro de la audiencia

Junto con lo anterior el mandatario también habló sobre los desafíos de su gobierno con respecto a las brechas educativa y las “deficiencias” del servicio nacional de Mejor Niñez, institución que reemplazó el rol del Sename en la protección a los menores vulnerados en sus derechos.

“Tenemos que hacernos cargo de la tremenda brecha educativa que se generó producto de la pandemia, Chile fue uno de los países que durante más tiempo tuvo sus escuelas cerradas y eso generó un daño que si no nos hacemo cargo ahora, nos va a costar generaciones”, indicó el Presidente.

Además, en el mismo margen, explicó que su gobierno está trabajando con “la directora de Mejor Niñez, no solamente de los centros residenciales del ex Sename, sino que también de la oferta programática ambulatoria que ofrece el servicio de Mejor Niñez, que tiene una serie de deficiencia que tenemos que mejorar. Siguen muriendo niños”.

En ese momento, tras la última frase, uno de los asistentes interrumpió el discurso del jefe de Estado para interpelarlo.

“En Chile se violan los Derechos Humanos de los adolescentes en manos del Estado. Yo no le estoy pidiendo nada más, señor Presidente, que me escuche. En los gobiernos anteriores se violaron los ddhh de los niños, en este gobierno está pasando, no esperemos que al final de su mandato decirle al pueblo chileno que nuevamente le fallamos a los niños”, dijo el asistente al discurso, quien además aseguró que a los tres años entró al Sename.

La respuesta del presidente fue clara: “le agradezco su intervención. Respecto a lo profundo, estamos de acuerdo, acá nosotros la vamos a jugar y vamos a gastar todas nuestras energías y recursos necesarios para poder sacar adelante eso, si quieres conversar, podemos conversar a la salida, muchas gracias”.

“Quiero que sepan que estas interpelaciones nos llegan. Chile tiene una deuda hace mucho tiempo, y que bueno que hayan momentos y espacios donde podamos conversarlas, en donde la prensa pueda visibilizarla, y en donde como autoridades, nos hagamos cargo de estas interpelaciones, y nos comprometamos a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de nuestra patria” agregó.