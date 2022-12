Bus “Red” queda atrapado en medio de recorrido de prueba en Valparaíso

El día de ayer se produjo un peculiar acontecimiento cuando un bus “Red” quedó atascado cuando circulaba por las calles de la comuna de Valparaíso, luego de que las autoridades informaran el plan de licitación para cambiarle la cara al transporte público en el Gran Valparaíso.

Como se consigna en El Mercurio, un bus maqueta, del servicio que moviliza a los pasajeros de la región Metropolitana, quedó atrapado en Cerro Alegre debido a su ancho y a los autos que se encontraban estacionados a un costado de la calzada.

Cabe mencionar que el ministro Trasportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el pasado lunes 5 de diciembre anunciaron el plan que permitirá modernizar la flota de buses e incluso incorporar el pago electrónico.

Al parecer, en este viaje de prueba que realizó el bus “Red” que quedo atascado, no se contempló el ancho de la máquina, ni lo angosto que pueden ser las calles que se encuentran en los cerros de Valparaíso. Un problema similar se vivió cuando se implementó el Transantiago y sus recordados microbuses orugas, los que no podían doblar en gran parte de las calles de Santiago.

“Desde un escritorio en Santiago”

El diputado por la región, Luis Fernando Sánchez (Republicanos) indicó que este hecho le llamó la atención, pues esto “demuestra una vez más cuando los problemas de regiones están tratando de resolverse diseñando soluciones desde un escritorio en Santiago”, enfatizó el parlamentario.

Y agregó a su crítica que “no puede ser que el proyecto termine siendo un chascarro como el que vimos ayer, con micros insertas en espacios a los cuales no se ajustan las dimensiones, o con soluciones que no atienden a los problemas reales”.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, apuntó sus dardos al poco sentido de inmediatez que tiene el plan de licitación, contemplado para tres años más. En ese sentido, indicó que “la crisis es ahora y no el 2025. Las soluciones deben ser con sentido de urgencia y ese sentido de urgencia aún no se aprecia”.