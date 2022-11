Conductor fue multado por grabar a camioneros que le impedían el tránsito: Carabineros anunció investigación por el hecho

El pasado miércoles, a través de sus redes sociales, el cirujano dentista Marco Hernández difundió un video para denunciar una situación vivida en medio del paro de camioneros en el país, que ya se extiende por cinco días.

En detalle, el hecho ocurrió el 23 de noviembre, a eso de las 4:30 horas, cuando el funcionario de la salud se encontraba desplazándose a su trabajo en la Ruta A-16 desde Alto Hospicio hacia Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Leer también Paro de camioneros: se han interpuesto 31 querellas por Ley de Seguridad del Estado y van 12 detenidos

El registro

En el video difundido se observa a Marco Hernández desde el interior de su vehículo preguntado a un camionero el por qué estaban obstruyendo el tránsito, registro en el cual se observa un cono frente al auto.

“Un camionero que se presenta como Eduardo Miranda me dice grábeme. Le dije si podía retirar el cono para ir a mi trabajo, a lo que él me responde ‘pídeselo a él’ y va a buscar personalmente a Carabineros que estaba dentro del retén móvil”, relató Hernández en conversación con ADN.

“En ese momento tomo el celular y empiezo a grabar, estando detenido ahí, entendiendo que me encontraba en un delito en flagrancia contra mi persona, porque según la Ley 21.208 se me está restringiendo el libre tránsito”, complementó el dentista.

“En ese contexto, se me acerca un carabinero de manera prepotente, como se ve en el video, me pide mis documentos y de antemano me dice que me va a citar al Juzgado de Policía por andar utilizando un celular durante la conducción, cosa que estaba detenido y lo estaba utilizando para tener un medio de prueba ante un delito que se ejecutó frente a nuestras narices”, continuó relatando el trabajador de la salud.

Acciones legales

Tras ser emitido el parte, Marco Hernández señala que el solitario carabinero le pide descender de su automóvil, momento en donde los camioneros desde un toldo comenzaron a insultarlo “a vista y paciencia” del efectivo policial.

“El accionar del carabinero es penoso, es lamentable que algunos funcionarios empañen a toda una institución que le ha costado recuperar la confianza de la gente. Es un sargento primero por lo que consta en el parte, que se supone es una persona instruida y que debiese actuar con cierta ética y sentido común, me sentí súper vulnerable”, afirmó el dentista.

“Siento que Carabineros avaló el delito de la detención del libre tránsito, porque no hizo nada. Carabineros no permitió el libre tránsito, no hizo nada contra ello. Acá Carabineros avalo y permitió una detención por fuera de la ley”, añadió.

A causa de este hecho, Marco Hernández anunció estar en conversación con abogados para llevar adelante acciones legales contra el camionero identificado como Eduardo Miranda y Carabineros.

“Mi intención es llegar a las últimas consecuencias, apelar a este parte. Hay que hacer un sumario al respecto, que haya un explicación respecto de la situación ocurrida. Estas cosas no puede quedar en nada para que no vuelvan a ocurrir y que la ciudadanía entienda que no hay nadie por sobre la ley”, señaló.

Puede revisar el registro de Marco Hernández difundió en redes sociales durante el paro de camioneros a continuación:

Respuesta de Carabineros

Por su parte, desde la institución policial, el comandante Manuel Guzmán, prefecto subrogante de Prefectura Iquique, confirmó que se dispuso una “investigación administrativa interna para esclarecer los hechos”.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bOYG9b","duration":"00:02:30","type":"video","download":""}]}