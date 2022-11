Un asalto del tipo encerrona se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Vitacura, en el sector oriente de la capital.

La víctima, un médico de la Clínica Alemana, fue abordado en una bencinera en calle Luis Pasteur. Tanto su auto como en el que lo abordaron eran marca Mercedes Benz.

Sobre el ilícito, contó: “Fui a cargar un poco de aire a la rueda y me abordaron: un vehículo deportivo, un Mercedes. Se bajaron tres, cuatro sujetos con armas de fuego, uno al menos, y me apuntaron, me pidieron el vehículo, que les entregara todas las cosas que traía. No opuse ninguna resistencia, les entregué absolutamente todo”.

“Ahora, lo que sí es importante es que este no es el primer portonazo que me hacen, es el segundo. Ya me habían seguido dos veces antes. La vez anterior también había sido con un arma de fuego y también me habían apuntado en el suelo”, concluyó.