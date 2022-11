“Hoy parecemos cualquier cosa en la calle”: filtran audio del general de Carabineros describiendo nuevo uniforme

Una filtración desde la institución de Carabineros indica cómo sería el nuevo uniforme de la policía nacional. El Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, destacó que la nueva vestimenta será más cómoda y moderna. Pero eso no será no único, sino que habría cambios en beneficio de mejorar la imagen de la institución y hacerla más cercana a la ciudadanía. “Hoy parecemos cualquier cosa en la calle”, dijo Yáñez.

Y aunque la naturaleza del audio tiene más bien un carácter relajado, donde incluso la cabeza de la institución utiliza un lenguaje con modismos y chilenismos, desde dentro, particularmente el teniente Daniel medina, comentó a Hola Chile del medio La Red, que no se trataba de una filtración y que la reunión había sido trasmitida a través del canal oficial de Carabineros en YouTube.

¿Cómo serán los nuevos trajes?

Ricardo Yáñez comentó que: “(El uniforme) Tendrá camisa polera tipo outdoor manga larga, elementos reflectantes, la bandera de Chile para darle un sentido nacionalista y con el escudo institucional bordado. Será con filtro uv y debajo se usará un chaleco antibalas que será personal y de última tecnología”.

Sobre el pantalón, el general dijo que este también sería tipo outdoor, con bolsillos y la bandera chilena, hecho con tela inteligente que no se plancha, se seca rápido y que no se rompen. En este sentido, hizo una comparación con el actual traje que data de los años 90 y que ya no estaría bajo los estándares actuales. Respecto a la gorra, esta se emplearía solo en ocasiones especiales como ceremonias, mientras que diariamente se utilizaría un quepí único, transversal para todos, sin laureles y con el logo de carabineros.

Nuevas armas no letales

Respecto a la indumentaria, se incorporaría un cinturón táctico, con muslera y funda para el porta cargador, el bastón retráctil, las esposas, la radio, el gas pimienta, y una bola wrap igual, que como dijo en otra ocasión seria como la que usa Batman.

Además, Yáñez respaldó estos cambios con el ejemplo de la policía nacional de España, la que en palabras del mismo general: “(La policía española) Tiene zapatos multipropósito, de seguridad, liviano, antitranspirante y cómodo. Mientras que nosotros hoy andamos de servicio con corbata, zapatos y pantalón de vestir, donde uno se agacha y se “rajan” Va a ser un cambio importante en la funcionalidad y en la comodidad, pero no traicionaremos nuestros colores instituciones, estos se mantendrán“, finalizó.