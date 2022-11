Gobierno redacta 27 querellas por Ley de Seguridad del Estado: ya se han realizado las primeras detenciones a camioneros

Este miércoles, la ministra del Interior, Calorina Tohá, en su rol de vicepresidenta de la República, anunció la invocación de la Ley Interior de Seguridad del Estado en contra de los camioneros que siguen movilizados y bloqueen las rutas.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, confirmó que se han redactado 27 querellas por la Ley Interior de Seguridad del Estado y de esas 13 ya han sido presentadas, las que se distribuyen desde la región de Arica hasta la Metropolitana.

Monsalve confirmó que cuatro personas han sido detenidas en Arica. Además, señaló que algunas querellas están individualizadas, o sea, que se dirigen a personas en particulares, las que han “impedido o incitado” a interrumpir el libre tránsito.

“Carabineros tiene la instrucción de despejar las rutas y de restablecer el normal funcionamiento del país“, puntualizó Monsalve, destacado las medidas que ya han cedido, como el congelamiento del diesel y la extensión del Mepco.

Reuniones con Fuerza del Norte

Este miércoles, los dirigentes de la Confederación de camioneros “Fuerza del Norte”, que no ha dejado la movilización, anunció que se reuniría con el Gobierno en La Moneda, y pidieron a sus afiliados a no detener el tránsito en las rutas, lo que no habría sido efectivo.

Poe este motivo, se suspenderá la cita entre los camioneros movilizados y el Ejecutivo, quien decidió resolver el asunto de manera drástica.