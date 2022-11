“Me mostró una pistola”: acusan múltiples robos con armas de fuego en tiendas de ropa del mall Costanera Center

A través de redes sociales, decenas de usuarios y usuarias denunciaron haber sido víctimas de robo al interior de tiendas de ropa ubicadas en el mall Costanera Center.

Una usuaria utilizó la red social Twitter para dar a conocer su experiencia en uno de estos locales, específicamente en Zara, donde acusó el robo de su celular por parte de una persona, que en su poder mantenía un arma de fuego.

Reaccionar, acudí al guardia, quien para mi sorpresa me mandó a hablar con el encargado de tienda, quien me mandó a su vez a hablar con una señora que me dijo que para que iban a ver las cámaras, que hasta a ellos les roban y que ya no estaba en la tienda seguramente… — María desamparada🦊 (@MuDesamparada) November 14, 2022

Además, detalló que una trabajadora de la tienda le recomendó acudir a bloquear su teléfono en el mismo recinto, dirigiéndose a dicho lugar, y dónde constató de que no era la primera víctima de este tipo de ilícitos.

No pueden hacer nada pk no fue en los espacios comunes del mall y que cada tienda se hace cargo de su seguridad! Que asco de mall, que asco de tienda Zara! Mientras no les roben la ropa, no hay problema, pero lanzean a vista de todos y nadie hace nada! @costaneracenter #Robo — María desamparada🦊 (@MuDesamparada) November 14, 2022

Luego de la viralización de sus acusaciones, fueron cientos los internautas quienes también dieron cuenta haber sido víctimas de este tipo de robo en otras tiendas, como H&M, o el supermercado Jumbo, y donde también apuntaron a una nula respuesta.

“Me mostró una pistola”

Este tema caló hondo, y el matinal de Mega, Mucho Gusto, se contactó con una de las víctimas.

“Yo fui el día 3 de noviembre a hacer un cambio a la tienda Zara del Costanera Center, y andaba con el Apple Watch, que está conectado al celular. Entonces, me sonaba mucho, voy a sacar el celular, y me di cuenta de que me lo acababa de sacar una mujer que estaba al lado mío“, señaló Muriel, quien explicó su experiencia.

“Como ella se dio cuenta, se levantó la polera y me mostró algo que parecía una pistola“, agregó.

Además, estos ilícitos también se registrarían en otros centros comerciales de la capital.

me pasó en H&M y Jumbo del Costanera, nadie hace nada. — Carolina (@caroherreros) November 14, 2022

Hace unos días me robaron el celular en el Costanera y estuve en Zara y luego H&M , y el guardia me dice ya van 5 iPhone en esta hora , lo cual obvio que no eh recuperado pero me han llamado unos supuestos técnicos que me quieren devolver el celular — Mariajose (@mariajose_1421) November 14, 2022

Me paso lo mismo en el hym del costanera y no hacen nada, hice la denuncia en la PDI porque hostigan mandando links y llamando para que les des la contraseña y nada + — 𝕮𝖔𝖓𝖘𝖙𝖆𝖓𝖟𝖆 (@SAGlCORPIO) November 14, 2022

Respuesta de Constanera Center

En tanto, mediante un comunicado, Costanera Center confirmó el delito denunciado por Muriel, y señalaron que desde hace un tiempo vienen trabajando con las autoridades para reforzar la seguridad en el recinto.

“Tras una nueva revisión de seguridad, el equipo de la tienda Zara constata que sí ocurrió una sustracción del teléfono móvil de la afectada, con fecha 3 de noviembre del presente año y con características de hurto (sin intimidación)”, señalaron.

“Para Costanera Center la comodidad y seguridad de los 80 mil clientes que nos visitan a diario es fundamental. Venimos reforzando la seguridad en accesos, áreas comunes y estacionamientos, aplicando protocolos internos y de trabajo conjunto con las distintas autoridades“, agregaron.