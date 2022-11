Presidente Boric admite que viaje de exminitra Siches a La Araucanía fue “un paso en falso en donde pecamos de voluntariosos”

Que el Presidente Gabriel Boric participe como entrevistado en radios o canales de televisión locales de las regiones en las que visita se ha transformado en algo habitual. Y en la gira hacia la región de La Araucanía no fue la excepción: esta mañana fue el invitado en el programa “La mañana informativa”, de Radio Lonquimay, en la comuna homónima.

“Es una visita que tenía muchas ganas de hacer”, dijo de entrada el Mandatario. Luego agregó: “Nosotros tuvimos, como Gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde hubo incidentes muy complicados que en ese momento afectaron a nuestra ministra del Interior de entonces, a mi querida compañera Izkia Siches, y nos dimos cuenta que la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajos”.

Tras ello, contó que la demora en el viaje y la preparación de casi dos meses, según han señalado fuentes, tuvo como objetivo evitar “hacer maniobras comunicacionales”: “Se tiene que venir con una agenda sólida, robusta, y por eso nos demoramos en prepararlo. Pero creíamos que era importante para no decepcionar a la gente”.

“Sabemos que acá en La Araucanía están cansados de promesas y que los habitantes de La Araucanía tienen el derecho a vivir en paz, el derecho a salir de la pobreza, el derecho a cuestiones tan básicas como tener agua potable. Hay muchas postas rurales que están sin agua potable, escuelas rurales también. Tenemos un problema de falta de inversión gravísima. Nos hemos juntado, en este periplo, con todos los alcaldes de la provincia de Malleco, los 11, con el gobernador Luciano Rivas, con víctimas de la violencia, que fue tremendamente impactante y desgarrador poder escucharlos, pero también importante para ellos poder escucharlos y nos comprometimos a hacer nuestro máximo esfuerzo por devolverle la seguridad y la tranquilidad a la gente de La Araucanía”.

También dio luces del encuentro con la Multigremial, que fue enfocado en la actividad productiva “que tenemos que potenciar, en particular en materia de agrícola, de construcción, industria”.

En un tema aparte, enfrentó las mentiras que señalaban que dormiría en un regimiento: “Los medios inventaron que me iba a quedar en un regimiento, en un castillo y no: me quedé en una cabaña de una pieza con un baño que está a dos minutos de la municipalidad”.

Para este viernes están agendadas reuniones con lonkos y comunidades de la zona. Luego de eso, “vamos a socializar parte de las propeustas que tenemos para retomar el diálogo y abordar parte de la deuda pendiente que tiene el Estado de Chile. Sabemos que esto no se logra de la noche a la mañana, pero creemos que hoy están las condiciones para iniciar un nuevo camino y aislar a quienes creen que la violencia es el método”, puntualizó.