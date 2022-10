La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió ante los cuestionamientos y dudas en torno al tema de la seguridad, lo que se ha tomado la agenda durante el último tiempo.

Uno de los conceptos que abordó la Secretaria General fue que se debe trabajar en conjunto para lograr un acuerdo por la seguridad. Todo esto considerando aspectos claves que debiesen ser considerados en su respectiva medida.

Vallejo apuntó que en esta materia se deben realizar esfuerzos desde las distintas instituciones. Además, identifivcó variados desafíos en los que se debe mejorar.

Bajo esta línea, reconociendo que “tenemos distintos problemas”, la ministra sostuvo que “uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque en esto no somos superhéroes, esto no es Marvel, es la realidad“.

Esta respuesta llegó al ser consultada por una eventual modificación que considere puntos garantistas del sistema procesal penal como reacción ante la delincuencia.

“Si nos quedamos solo en que el tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro. Y si miramos que es solo un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo”.

“Entonces, esto tiene distintos ámbitos. En la reinserción hemos fallado también“, enfatizó Camila Vallejo en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Por otra parte, la ministra puntualizó que, en materia de seguridad, “no estamos partiendo de cero. El gobierno ha estado actuando desde el día uno en reforzar la parte operativa, de recursos, de coordinación, legislativa”.

“Evidentemente podemos mejorar, por eso hemos recibido observaciones y recomendaciones, por eso hemos estado escuchando”, concluyó.