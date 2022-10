Gobierno presentará querella: bomberos son atacados con líquidos acelerantes en Cañete

El Cuerpo de Bomberos de Cañete denunció haber recibido diversos ataques mientras acudían a una emergencia la noche de este sábado.

Los voluntarios señalaron que al acudir al auxilio de un accidente de tránsito en la ruta que une Cañete con Tirúa, en la región del Biobío, “un grupo indeterminado de personas intentó impedir el trabajo del personal de Bomberos mediante la intimidación, propinando empujones, improperios y amenazas”.

Las agresiones no terminaron ahí. Más tarde, cuando combatían un incendio en la zona de Los Batros Huentelolen Costa, sujetos desconocidos se acercaron a sus carros, procediendo a rociarlos “con líquidos acelerantes con la clara atención de incendiarlos aún estando nuestro personal a bordo”.

La institución aclaró que las emergencias que ocurran desde Cruce Reputo al sur y que no cuenten con personal policial para resguardar su seguridad, no podrán ser cubiertas por bomberos, por lo que no despacharan unidades móviles ni personal.

Presentación de querella

la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, comunicó que el gobierno presentarán una querella por el ataque que sufrió el Cuerpo de Bomberos de Cañete.

“Estos hechos nos parecen gravísimos y como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos contra quienes resulten responsables”, señaló la delegada.

“Finalmente, quiero reforzar nuestro total compromiso con las y los Bomberos de Chile, una institución fundamental para nuestro país y que siempre respaldaremos”, agregó Dresdner.