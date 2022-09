Sernac oficia a Banco Falabella tras problemas en sitio web y aplicaciones móviles

Durante esta jornada, cientos de usuarios de Banco Falabella reclamaron y denunciaron fallas tanto en su plataforma web como en su aplicación para teléfonos móviles.

La queja generalizada apunta a la desaparición de dineros de los usuarios en sus respectivas cuentas, evitando que las personas puedan hacer uso de estos, ya sea para comprar o realizar transferencias.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Banco Falabella por estas fallas, donde exigirán a la entidad financiera explicar los motivos de los problemas.

Asimismo, el organismo pidió detallar la cantidad de afectados, las eventuales medidas tomadas para resolver la situación, entre otros aspectos. De acuerdo a esto, se evaluarán las acciones que correspondan.

Qué pasa #BancoFalabella, fui ocupar mi CC y no tengo ni aparezco como cliente, llamo a su fono y no contestan, consulto a su wsp y no responden…@BancoFalabella1 @Banco_Falabella @FalabellaAyuda @SERNAC

— Cristián Acuña (@caap_cristian) September 26, 2022