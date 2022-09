La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a los cambios anunciados por la cartera respecto a las medidas sanitarias, en las cuales destaca el fin al uso obligatorio de las mascarillas y al Pase de Movilidad.

En conversación con Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro, la autoridad sanitaria manifestó que “nosotros no estamos anunciando el fin de la pandemia, nos estamos adecuando a la situación epidemiológica. Hay posibilidad respecto a pasar una nueva fase de apertura para liberar las medidas obligatorias de las personas. Se reafirma también que habrá esta nueva vacuna de manera anual y orientada a los grupos de riesgo”.

“Estamos en un momento donde podemos ir a la fase de apertura, hemos logrado una meta de vacunación y, por lo tanto, no hay que seguir con el sentido obligatorio y pasaremos a ser el primer país en Latinoamérica que aplique la vacuna bivalente. Ojalá se mantenga en nuestra cultura la mascarilla y cuando haya situaciones de aglomeración también la ocupen, como se ha hecho hace mucho tiempo en países asiáticos”, agregó la ministra.

Asimismo, Aguilera expresó que “nosotros queremos pasar a un régimen más normal donde le pasamos cierta responsabilidad a la ciudadanía“, explicando además los criterios para decretar la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros de salud y no en el transporte público.

“Porque en los sitios de salud hay presuntamente enfermos y segundo, en los centros asistenciales hay personas sanas de una condición, pero con otra condición que aumentan sus riesgos. Los medios de transporte no han sido un foco importante de contagio“, aseguró la secretaria de Estado.

Finalmente, la ministra de Salud se refirió a si es obligatorio el uso de la mascarilla en los lugares de trabajo, declarando primeramente que “por normativa sanitaria no es obligatorio su uso. No podemos obligar a usarla y a no usarla tampoco”.

“Es voluntario (su uso) y nosotros como sector salud no la pedimos obligatoria, pero la recomendamos cuando hay un riesgo mayor. No podemos prohibir la mascarilla, esperamos que también se use cuando ellos perciben que hay aglomeraciones”, cerró.