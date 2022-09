Este martes, el Presidente Gabriel Boric realizó su primera intervención en el pleno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde ha aprovechado la instancia para reunirse con diversas figuras, entre ellas el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y la comisionada de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen.

Utilizando sus redes sociales, el mandatario comunicó su reunión con ambas figuras. Sobre su cita con Guterres, escribió que con él “coincidimos en el multilateralismo como fórmula para avanzar en los desafíos de Chile y el mundo”.

Posteriormente, compartió una publicación junto a Ursula Von der Leyen, presidenta de la comisión de la Unión Europea, con quien se reunió para “ratificar el compromiso con la modernización del acuerdo vigente con la UE y ampliar nuestra cooperación en temas tan importantes como el hidrógeno verde“, según explicó Boric.

Von Der Leyen también utilizó sus redes sociales para destacar el encuentro con el mandatario chileno, donde señaló que espera trabajar con el Presidente Boric para “profundizar la sólida y afín asociación UE-Chile”, y agregó que “discutimos el gran potencial de la cooperación 🇪🇺🇨🇱 en materias primas e hidrógeno”.

I look forward to working with @gabrielboric to deepen the solid and likeminded EU-Chile partnership.

We are close to finalising a modernised Association Agreement. ⁰

We discussed the great potential of 🇪🇺🇨🇱 cooperation on raw materials and hydrogen.#GlobalGateway can help. pic.twitter.com/bgLlc7VW1m

