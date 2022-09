Fiestas Patrias: ¿Los supermercados abren durante los feriados irrenunciables?

Este fin de semana largo se están desarrollando las Fiestas Patrias 2022 en nuestro país, y es lógico preguntarse si los supermercados abren durante los feriados irrenunciables de Chile este domingo 18 y el lunes 19 de septiembre. ¿Cuál horario tendrían?

En la jornada de este domingo continúa la celebración por las Fiestas Patrias en todo nuestro país, y es preciso recordar que estas festividades se prolongarán hasta este lunes 19 de septiembre. De hecho, los 18 y 19 de este mes se consideran como feriados irrenunciables, según indica la Ley 19.973.

En este contexto, en vista de que son feriados no irrenunciables, el comercio no abrirá de forma habitual. Es así como los supermercados no abrieron durante este domingo 18 y tampoco lo harán este lunes 19 de septiembre. Reiteramos que esto sucede porque son jornadas consideradas como feriados irrenunciables.

De acuerdo con esto, es preciso indicar que los supermercados volverán a operar con horario regular a partir del próximo martes 20 de septiembre.

¿Qué pasa con los supermercados en los feriados por Fiestas Patrias?

Vale la pena destacar que según la Ley 19.973, los días feriados irrenunciables, los únicos comercios que pueden funcionar son los que sean atendidos por sus propios dueños, y en los siguientes rubros:

Los restaurantes podrían abrir sus puertas.

Recintos de entretenimiento como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub y cabarets.

y Clubes nocturnos.

Asimismo, también podrán abrir los locales comerciales en los aeródromos civiles, públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalizados.

Farmacias de urgencia y farmacias que estén de turno durante estas Fiestas Patrias 2022.

Finalmente, es preciso comentar, para todos los conductores, que también pueden operar quienes vendan combustibles. Asimismo, los comercios ubicados en los lugares de venta de combustible. Sin embargo, esto dependerá exclusivamente de cada dueño de estación de servicio.

Lee también: Balance de tránsito en Fiestas Patrias: 572 accidentes, 22 fallecidos y más de 400 lesionados